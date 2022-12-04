以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年会于12月2日-4日在广州以线上会议的方式举行。在IFF夜话“应对全球气候变化”环节，2022年《中美绿色金融工作组白皮书》同期发布，与会专家及业界领袖就白皮书中的绿色技术、绿色金融、绿色政策及绿色计量等议题展开讨论。

联合国环境规划署前执行主任兼联合国前副秘书长、前挪威环境与外援大臣索尔海姆表示，面对气候变化问题，每个发达国家都应该发挥表率作用，包括中国，要更多帮助发展中国家。此外，还应考虑绿色转型能够为各自的国家带来什么样的机会，如何创造就业机会，如何打造朝向未来的繁荣，如何帮我们进一步扩大市场。“绿水青山就是金山银山”指明了中国的转型和绿色发展的方向，实际上也讲到在绿色转型过程当中是充满着机会的。

索尔海姆指出，我们要注重撬动更多的私人投资，不能够仅仅注重多边开发机构的融资，多边开发机构的融资应该起到牵头的作用来承担初始的风险，但我们要更加注重私人投资，而多边开发机构要起到牵头的作用。“一带一路”为中国带来了巨大的机会，进一步在海外进行投资，也能够让其他的国家不光得益于中国的投资，也能够得益于中国的科技，这样能够带动大量的投资投入到转型当中。但私人投资投入到这些领域也会有一些障碍，技术并不是障碍，主要还是政策环境，我们需要进一步打造一个正确的政策环境，减少官僚主义，要让许可批准的流程更加快速。

索尔海姆举例道，在沙姆沙伊赫像全球可再生能源署、水电、太阳能这些机构都团结在一起，建立了可再生能源方面的联盟，并且要建立一个委员会来进一步推动这一类的项目能够更快得到批准。所有项目在立项的时候是需要审批的，但是和今天相比审批速度需要进一步加快，同时我们看到，很多的企业实现了非常大幅度的转型，今天还要花很多时间才能够获得海上风电、发电厂的许可，拿到许可之后还要花很长的时间建设周期，才能够建成海上风电厂，所以在世界上很多地方许可的流程，批准的流程耗时太长。我们要注重吸引私人投资，打造合适的政策环境。

索尔海姆还表示，要注重像碳积分，碳配额这样非常重要的措施，可以进行热带雨林的保护，在发展的同时要确保森林资源不会被破坏，这样的政策能够帮助到更多的发展中国家进行像红树林的保护和恢复。

索尔海姆强调，如果发达经济体包括中国能够做出一个表态的话，我们能够更快推进转型，如果专注于私人投资，注重碳积分、碳配额，能够大幅度为发展中国家在接下来几年当中增加绿色投资。

两周前，第27届联合国气候大会(COP27)在埃及沙姆沙伊赫落下帷幕，这次大会以落实为主题，就公约及其京都议定书、巴黎协定，落实和治理事项通过了约60项决议，其中沙姆沙伊赫实施计划是大会的正式成果文件，这个文件重申坚持多边主义，强调各方应切实将已经提出的目标转化为行动，合作应对紧迫的气候变化挑战。大会还首次同意为发展中国家建立损失与损害基金，用于在受气候冲击最严重的地区进行救援和重建，这也成为这次大会重大的标志性成果。

作为中国代表团的副团长兼秘书长，李高全程参与了此次大会，他指出，总体而言，COP27是一次成功的大会，为推动巴黎协定的全面有效实施注入了新的动力。在COP27之间，中美领导人于11月14日在印尼巴厘岛举行了会谈，并达成重要共识，同意双方共同推动COP27取得成功。作为中方气候对话谈判工作团队的牵头人，李高亲身参加了这次大会当中最紧张，最困难的谈判，就COP27重点的谈判议题与美方团队进行多轮磋商，坦率、坦诚、深入交换意见，积极寻找共同点。

在这一过程中，李高感受颇深。他说：“气候变化在国际政治议程当中居于非常重要的地位。今年以来尽管我们面对世界的疫情还在肆虐，各国的经济复苏乏力，又叠加了地缘初步加剧的复杂性，国际社会对气候变化问题的高度关注也没有发生改变，这次有90多个国家元首或者政府首脑到沙姆沙伊赫现场参加峰会，也充分体现了大家对于应对气候变化挑战的高度重视。”

李高指出，COP27折射出气候变化多边进程的复杂性，一方面大会取得了一系列成果，这体现了各个缔约方为推动多边进程做出妥协的合作精神。另一方面，大会又延期了近40个小时才得以结束，这也说明各方在很多方面，立场存在很大差异，特别是如何在发达国家和发展中国家之间有效的建立政治互信，对合作应对气候变化具有关键性的影响。这种互信需要建立在尊重巴黎协定的目标和原则上，建立在各方切实履行各自承诺的基础上。

李高表示，尽管中美双边关系目前面临比较严重的困难，但在气候变化这一关系到全球共同利益问题上，中美双方应当携手合作，这不仅对推动气候变化多边进程具有重要的积极影响，同时也有利于为改善两国关系营造积极氛围。中美绿色金融工作组也是中美双方能够开展合作的一个例证，目前各国已经按照巴黎协定提出各自国家自主贡献目标，要实现这个目标对于资金的需求非常巨大，如何通过有效的机制来推动资金流向绿色低碳发展的领域，流向气候韧性的领域，不仅具有全球的意义，对各个国家来讲非常重要。

同期发布的2022年《中美绿色金融工作组白皮书》也引发专家学者热议，李高认为，中美绿色金融工作组就气候变化开展相关研究，并发表白皮书这是一个非常有价值的工作。今天发布的白皮书提出了很好的建议，比如强调在创新上的持续投入，大幅度提高绿色和转型金融项目资本支出的承诺，通过组合为金融机构提供额外激励等等，同时对许多国内外企业和金融机构的绿色金融案例进行了深入分析，这对我们开展好金融投融资工作有很好的参考价值。

面对气候变化问题，中国已经开展了很多相关工作，据李高介绍，目前中国已经提出了碳达峰、碳中和目标，引导和促进各类资金包括政府和社会的资金更好的来响应国家应对气候变化的目标和战略，是一项新的重大课题。去年启动了全国的碳市场，从覆盖温室气体范围的排放量来讲，是世界上最大的碳市场，这是一个重大的进展。下一步中国还要不断的完善全国碳市场，同时还要争取尽早重启CCER的市场。此外近两年来，生态环境部会同人民银行、银保监会部门积极推动绿色金融和金融投资，在于2021年10月发表了《关于促进应对气候变化投融资指导意见》，今年8月又确定在23个地区开展气候投融资的试点，从强化激励机制，加大对低碳绿色技术创新的支持，引导搭建政府、银行金融机构和企业信息对接平台，加强气候友好项目的碳合作信息与披露，加快培育金融机构，强化企业和金融机构的能力建设，拓展相关格局合作等方面进一步深化相关的工作。

IFF学术委员、亚洲开发银行前首席气候变化专家吕学都指出，2022年《中美绿色金融工作组白皮书》非常重要的价值在于，它是基于很多大公司包括政府具体的实践来提出的建议，现在提了6条建议，每一条建议后面都跟着一长串实际的案例，读了报告后会感觉提出来的建议是有扎实的基础，是比较靠谱的。无论对于决策者还是对于CEO在考虑这些建议的时候，会提升他的信任和信心。此外，白皮书中描述的案例包括政策涵盖的面非常广，有中国的，有美国的，有亚太区其他国家，也有国际组织的，从某种意义来讲，已经包括了全球相当大一部分的最佳实践，这一点也非常有价值。

对于中美绿色金融工作组未来的工作，吕学都提出了相关建议。他表示，中美绿色金融工作组是一个非常好的方式，尤其是作为国际金融论坛在推进实质性工作方面，从我个人的角度来讲，我建议工作组在现在已有的很好的基础上继续深入开展工作。而且面对绿色金融、气候金融一些前沿的问题，把气候效益或者绿色效益量化，怎么量化是一个非常重要的前沿问题，现在很多在探索这个，气候效益无论减排效益或者适应效益的量化。无论叫绿色金融还是气候金融进一步量化，现在也有些量化了，但是量化的进度差得很远，根据我在亚行工作的经验，多边银行在这方面量化工作做得非常好，有非常一整套计算的指南，所有其他国家在这方面做得还是很不够的，如果我们能够在这方面帮助做更多的工作，给各国政府在更精准的为投资有气候效益的那些金融提供更好的标准，就更有价值了。

（来源：国际金融论坛（IFF）官方网站）

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经