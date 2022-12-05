北京推进高校毕业生就业服务 预计年底前提供岗位18.7万个
2022年12月05日08:30 | 来源：新华社
小字号
为了给2023届高校毕业生提供专业化、市场化就业服务，北京市人力资源和社会保障局近日联合4家经营性人力资源服务机构共同开展“筑梦青春 成‘就’未来”主题活动。从即日起到今年底，4家经营性人力资源服务机构将在各自平台搭建分会场，预计提供各类北京地区就业岗位18.7万个。招聘单位包括国企、事业单位、外企、民营企业等近7000家企事业单位。
据悉，该活动是2023年北京地区高校毕业生就业服务季活动的组成部分。服务季活动自今年9月22日起开展，将持续到今年底，已举办招聘会93场，吸引用人单位2200余家，发布招聘岗位4.2万余个；开展直播带岗、就业创业指导、政策解读等活动共24场；举办研究生、专精特新等特色专场活动；组织北京大学、北京理工大学、北京工业大学等校园网络专场招聘会。
此外，北京市各区将持续针对困难家庭（个人）高校毕业生，分类建立台账，实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，精细化施策促进就业，积极引导离校未就业高校毕业生参加就业见习和职业培训。（记者 陈旭）
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 观察：以税收政策“活水”为企业创新发展注入动能
- 今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施“组合拳”协同发力，对助企纾困、经济发展发挥了重要作用。这其中，一系列支持企业创新发展的税费优惠政策接续出台，为市场主体更新生产设备、加大研发投入、增强技术创新能力注入资金“活水”。…
- 西部陆海新通道海铁联运班列运输保持持续增长态势
- 人民网北京12月6日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年前11个月，西部陆海新通道海铁联运班列累计运输货物687133标箱，同比增长18.9%，运输势头继续保持良好增长态势。 今年以来，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）深入实施，西部陆海新通道新开通线路已达78条，是去年全年的5倍多，创造了通道运营5年来的新高，运营范围新增了河南、河北、内蒙古、西藏等4个省份的13市21个站点，班列线路已通达我国17省区市的60市113站，实现我国西部12个省份全覆盖，并且延伸至中部地区，一批重大项目落户通道沿线省市，通道经济效益、社会效益显著。…
相关新闻
- 评论
- 关注