人民网记者 许维娜

全国多条产业带成交额同比高速增长、农产品成直播间热门商品、绿色产品供给不断丰富……不久前的“双11”与往年有所不同，数字经济正在更好地服务和引领实体经济高质量发展，重塑产业发展新格局。

有专家表示，在数字经济和实体经济深度融合过程中，既需要数字技术更加高精尖，做强数字经济向纵深发展的势能；也需要数字经济不断向传统产业“引水”，让数实融合趋势变成更多扎实的行动案例。

记者观察到，数实融合除发挥商品流通和消费的作用之外，正从消费迈向生产、从餐桌走向土地，其外溢效应愈发明显。同时，数字化与低碳化开始协同发展。

在此背景下，直播成为了诸多农牧企业开始探索的一条通路。例如，今年“双11”期间，一家饲料企业欧亚泰高农牧有限公司（以下简称“欧亚泰高”）的生猪饲料“鑫台侬”，以直播电商的方式在“快手116大促”期间销售生猪饲料，销售额达到2亿3千万元的成绩。

据了解，电商直播中农牧企业能斩获如此战绩着实不易，这个数据可能是小体量产品一年的销售额。那么，又是什么样的契机让他们选择通过直播带货的方式销售呢？

对此，欧亚泰高总裁李文环表示，公司成立之初也曾经历过重重困难，2016年因业绩不佳而进行重组改革，重组后，经过了一段时间的探索与总结，逐渐将重心从生产转移到服务客户，进行了一系列产品升级和营销创新。

“近几年公司在转型发展过程中，融合了移动互联网平台传播速度快、到达率高、互动及时等优势，并结合自身产品的优势，困难在一定程度上得到了缓解。”李文环表示，伴随着公司饲料销售业绩的直线增长，销售队伍也日益庞大，截至今年10月，公司联合300位主播，共销售“鑫台侬”品牌猪饲料26万吨。

业绩的稳步增长离不开企业前瞻性的布局。2017年，欧亚泰高优化了线下经销商，并有计划的一方面让员工都成为直播平台主播，并瞄准了一批分享养猪知识的主播，为他们提供饲料，让快手的“三农”知识类主播变现提供了更多可能性。

而这些主播随着和欧亚泰高的签约也成为其在各地的新型经销商，四五年的积累已经有三百多个主播。“我们要求每个主播都是养猪专家，直播间都是每天指导养殖户如何专业养殖。”李文环表示，截至目前，公司的账号矩阵累计粉丝超过1600万，每周短视频播放量超过1200万，短视频和直播曝光每周超5500万。

而针对近期猪饲料涨价的情况，据快手农资业务小二介绍，此次116大促期间，平台和商家合计拿出来近2000万补贴来实打实补贴饲料买家。

事实上，在快手农资业务负责人刘红超看来，直播是农资电商的必经之路，目前，农资行业线上渗漏率非常低，甚至不到2%。此前，平台调研数据显示，超过90%的种植户和养殖户对学习种植技术和养殖技术的需求非常大，90%有意愿学习，有意愿获取这样的知识，但在线下传统渠道获得不到这样的知识和信息。

如今，“三农”领域与电商、直播、短视频等快速结合，在短视频平台上，出现了越来越多来自不同农村的朴实又充满活力的农人。

为此，快手今年开展了农技人计划，培养线上短视频和直播的农技人，同步探索金融解决方案，希望给提供养殖户和种植户提供更多的金融解决方案。此外，平台还陆续筹备地方服务站作为履约基础设施。

有业内人士表示，通过短视频平台上“内容+电商”的新模式，结合各地特色，带有“三农”特点的农业主播变现能力正不断增强，而“短视频+直播”的形式，也让农资从线下走到线上，拓宽了产销市场。

(责编：罗知之、高雷)

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