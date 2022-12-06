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业界：融通发展 双跨平台助力中小企业数字化转型

2022年12月06日11:20 | 来源：人民网
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日前，由国家工业和信息化部、山东省政府联合主办的2022全国中小企业数字化转型大会在济南召开。此次大会旨在促进中小企业数字化转型合作交流，聚焦中小企业发展难题，为中小企业寻求数字化转型新方向、新路径提供契机。通过此次大会，一些企业数字化转型的成果经验和案例得以展现，工业互联网等数字新基建带来的赋能成效有目共睹，为中小企业实现数字化转型提供了借鉴和示范。

随着新一代信息技术与各行各业深度融合，激发涌现出了一系列数字化转型模式，也重构了中小企业在产业链中的竞争模式和态势。海尔卡奥斯物联科技有限公司副总经理谢海琴表示，中小企业面临的数字化基础和转型条件较为薄弱这一阻力，严重限制了数字化转型进度。例如一些中小企业，资金数字化装备应用比例、生产过程信息系统的覆盖率和设备的联网率都非常低，在企业生产、运输、销售及管理等环节，使用大数据分析、云计算和工业互联网等信息化手段来进行精准营销、智能化生产、科学决策等方式还未完全普及，这就从根本上限制了企业生存空间和市场主动权。

“我们将针对中小企业在数字化转型方面的痛点和难点，打造‘即插即用’的模块化应用，满足中小企业研发、营销、采购等不同场景的数字化转型需求。助力中小企业转型升级成本更低、速度更快、成效更明显。”谢海琴对中小企业数字化转型难题提出了解决方案。

数字化转型能够帮助中小企业实现“提质、增效、降本、减存、绿色、安全”等多重目标，进而支撑企业在市场竞争中获得更大的主动权。数字化转型既是助企纾困之举，也是提升企业竞争力的关键措施。腾讯公司副总裁马斌认为，“数字化转型不仅是选择，更是必经之路。”

当前中小企业拥抱数字化转型的需求较为迫切，但相对于大企业而言，中小企业往往受到自身资源与能力等条件制约，在数字化转型过程中普遍存在认知不足、基础薄弱、资金与人才匮乏等方面的难题，导致中小企业“不想转”、“不敢转”和“不会转”现象突出。针对这一现状，马斌表示“从上述中小企业数字化转型问题出发，从供需匹配的视角看，数字化服务商应该致力于研制小型化、快速化、轻量化、精准化产品（‘小快轻准’）”。

参与此次大会的多数企业代表均表示了对数字化转型的信心，通过大会发布的《中小企业数字化水平评测指标》《中小企业数字化转型指南》等工具书，参考数字化转型典型标杆案例，实现以数字化转型引领中小企业专精特新发展。 

(责编：李源、高雷)
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