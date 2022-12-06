昨晚（4日）

神舟十四号载人飞船返回舱成功着陆

三名航天员安全顺利出舱

神舟十四号载人飞行任务取得圆满成功

从神舟五号到神舟十四号

从航天员在轨驻留21小时28分到183天

中国载人航天的每一个目标一步步实现

一起回顾中国载人航天的历次飞船返回

神舟五号

2003年10月15日，神舟五号将航天员杨利伟送入太空，在飞行了21小时28分后，神舟五号飞船于2003年10月16日在内蒙古四子王旗着陆场成功着陆，航天员杨利伟自主出舱。我国首次载人航天飞行任务圆满成功。

航天员 杨利伟：我感觉非常良好，我们的飞船非常正常，我为祖国感到骄傲。

神舟六号

2005年10月17日，在经过115小时32分钟的太空飞行，完成我国真正意义上有人参与的空间科学实验后，神舟六号返回舱成功着陆，两名航天员费俊龙、聂海胜顺利出舱，这是我国第一次实现多人多天载人飞行。

航天员 费俊龙：舱内的生活工作环境很好，现在我们感觉到身体状况不错。

神舟七号

2008年9月28日，神舟七号返回舱安全降落在内蒙古四子王旗着陆场，三名航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏全部自主出舱。神舟七号在返回搜救中首次采取了空中搜救航天员、地面处置返回舱的模式。任务中，航天员翟志刚完成中国人首次太空行走。

航天员 翟志刚：我代表中国航天员进行了首次出舱活动，使命光荣，充满挑战，结果圆满。

神舟九号

2012年6月29日，神舟九号返回舱搭载航天员景海鹏、刘旺及我国首名女航天员刘洋，成功着陆。神舟九号飞行任务中飞船与天宫一号完成自动交会对接，建立刚性连接，形成组合体，这是我国首次成功实施载人交会对接。

航天员 景海鹏：我们圆满顺利地完成了我国首次载人交会对接任务，现在我们平安地到家了。

航天员 刘旺：脚踏实地的感觉真好，回家的感觉真好。

航天员 刘洋：天宫就是我们在太空的家，很温馨很舒适。

神舟十号

2013年6月26日，神舟十号返回舱准确降落在预定区域，航天员聂海胜、张晓光、王亚平顺利出舱。神舟十号飞船与天宫一号目标飞行器成功实现手控交会对接，形成组合体，为后续空间站建设奠定了良好基础。神舟十号任务首次开展了“天宫课堂”活动。

航天员 聂海胜：脚下这片土地对我来说很熟悉也很亲切，回家的感觉真的好。

航天员 张晓光：我们是追梦的人，也是圆梦的人。

航天员 王亚平：愿全国的青少年朋友们都有美好的人生梦想，有梦想就能成功。

神舟十一号

2016年11月18日，神舟十一号返回舱在预定区域成功着陆，航天员景海鹏、陈冬身体状态良好。神舟十一号飞船与天宫二号实现自动交会对接，形成组合体，航天员在轨工作33天，我国载人航天工程空间实验室阶段任务取得具有决定性意义的重要成果。

航天员 景海鹏：神舟十一号报告，01感觉良好。

航天员 陈冬：02感觉良好。

神舟十二号

2021年9月17日，神舟十二号返回舱在东风着陆场成功着陆，执行飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波安全顺利出舱，空间站阶段首次载人飞行任务取得圆满成功。这是东风着陆场首次执行载人飞船搜索回收任务。

航天员 刘伯明：在咱们中国自己的空间站进行太空漫步，是我的幸运更是一种幸福。

航天员 汤洪波：我始终相信，只要努力奋斗，就能成就更好的自己。

神舟十三号

2022年4月16日，神舟十三号返回舱在东风着陆场成功着陆，航天员翟志刚、王亚平、叶光富身体状态良好，神舟十三号首次实施快速返回，将返回所需时间由以往的11个飞行圈次压缩至5个飞行圈次。中国空间站关键技术验证阶段任务圆满完成。

航天员 叶光富：首次飞行就长达半年之久，确实是一个考验，目前我们的身体都很好，请大家放心。

翟志刚：正是我们国家强大才给我们搭建这么高的工作平台，我为我们伟大祖国感到骄傲。

神舟十四号

2022年12月4日晚，神舟十四号返回舱在东风着陆场成功着陆。航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲安全返回。

航天员 陈冬：六个月忙碌而又充实的太空之旅，很有幸见证了中国空间站基本构型建成。我们像流星一样回到祖国的怀抱，我为伟大祖国感到骄傲。

航天员 刘洋：回到祖国的怀抱很踏实很安心，中国航天永远值得期待。

航天员 蔡旭哲：首次六个月的飞行，星河灿烂，一览无余。希望有朝一日重返太空家园。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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