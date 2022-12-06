个人所得税专项附加扣除开始确认！新增“3岁以下婴幼儿照护”项目
2022年12月06日16:18 | 来源：人民网
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个人所得税APP截图。
人民网北京12月6日电 （记者罗知之）根据个人所得税APP消息，2023年度专项附加扣除已经开始确认。纳税人可通过个人所得税APP和自然人电子税务局网页端办理。目前，个税专项附加扣除共有7项，分别是子女教育、赡养老人、住房租金、住房贷款利息、继续教育、大病医疗，以及今年3月新纳入的“3岁以下婴幼儿照护”项目。
3月28日，国务院发布《关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知》，明确自2022年1月1日起，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除，即一人每月1000元扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，即一人每月500元扣除。
纳税人在确认2023年度专项附加扣除时，如果扣除内容与上一年度没有变化，可选择“一键带入”功能快速办理，如果扣除内容发生变化，则需要重新填报。
此外，今年个税办理还增加了“个人养老金扣除信息管理”功能，纳税人可在“我要办税”栏目中单独填报。纳税人可扫描个人养老金缴费凭证上的二维码，完成信息确认后导入个人养老金扣除信息，可在个税预扣预缴或汇算清缴阶段进行税前扣除。
(责编：罗知之、高雷)
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