本报石家庄12月5日电 （记者史自强）记者从河北省石家庄市获悉：该市人社系统将通过打造1000个家门口的灵活就业服务站，全面推进公共就业服务体系建设，努力建成身边的高品质就业服务体系。

据了解，石家庄市就业服务体系建设的新目标为“1个市本级灵活就业服务枢纽+23个县域灵活就业服务市场+1000个村庄社区灵活就业服务站”，推动公共就业服务进社区、进校门、进创业孵化基地、进劳务品牌等；同时线上搭建全市的灵活就业云平台，线上线下相结合，提供均等化常住地无差别服务，特别聚焦离校未就业大学生、就业困难人员、失业人员等重点群体，健全精细化就业公共服务体系。石家庄将鼓励支持各地结合实际和工作基础，加大探索创新力度，推进公共就业服务机构与社会民营机构合作，努力建成多方合作的全方位公共就业服务体系，提供更多个性化、专业化的就业服务。

《 人民日报 》（ 2022年12月06日 13 版）

(责编：曹淼、李源)

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