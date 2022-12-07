人民网记者 王震

赛场上32支球队激烈角逐，赛场外中国制造格外亮眼。

在卡塔尔世界杯的赛场上，围挡广告中频繁出现的中国品牌吸引了全世界的眼球。不仅如此，从赛事场馆到周边商品，本届世界杯，中国元素随处可见，世界杯经济的火焰也因此燃得更旺。这背后，是中国制造实力日益壮大成长，也是中国品牌被海外市场不断认可。

近年来，世界杯已成为全球各大品牌“硬实力”角逐的“战场”。在本届卡塔尔世界杯16个官方赞助商中，中国企业占了6席：万达集团是国际足联合作伙伴，海信集团、蒙牛乳业、vivo是国际足联世界杯赞助商，雅迪、BOSS直聘是国际足联世界杯亚太区赞助商。

卡塔尔世界杯赛场上的中国赞助商广告。受访者供图

全球数据分析和咨询公司Global Data数据显示，本届世界杯中国企业共赞助了13.95亿美元，超过了“美国队”赞助的11亿美元。从2010年中国企业首次赞助世界杯，短短12年时间，中国企业已经成为世界杯最大赞助方。中国企业正在用中国制造演绎中国自信，不断向世界展示品牌形象和“硬实力”。

工信部数据显示，2012-2021年，我国制造业增加值从16.98万亿元增加到近31.4万亿元，占全球比重从22.5%提高到近30%，持续保持世界第一制造大国地位。

“我国工业产品供给的数量、质量和档次都有了全面提升。”今年7月，工业和信息化部规划司司长王伟在新闻发布会上介绍，在全球500种主要工业产品中，我国有四成以上产品的产量位居世界第一。

中国制造“闪耀”世界杯的背后，是来自中国的智能手机、智能家电、汽车等中高端产品走进遍布世界的千家万户，一大批优秀的中国企业扬帆出海、投资兴业。

在上海海通国际汽车码头，装载着各大国产品牌的新能源汽车的大拖车排起长队，等待着漂洋过海，抵达欧洲、中东、南美等地。

在印尼雅加达，海信以自主技术投建了当地最先进的彩电生产基地，年产能近60万台，实现了从品牌出海到技术出海的突破。

据海信集团相关负责人介绍，2016年至2021年，海信的全球知名度从37%上升到59%，海外收入从196亿元增长到725亿元，海外收入占比从不到20%上升到41%，自主品牌占比超过80%。

日前，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布的《2021年度中国对外直接投资统计公报》显示，2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三；2021年末，中国对外直接投资存量2.79万亿美元，连续五年排名全球前三。

北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆表示：“随着中国自身发展水平提高，中国日益需要在高端制造、科技创新、优质服务等领域进一步融入世界经济，与其他经济体建立更深层次的互利合作关系。”

中国制造综合实力不断提升，中国品牌形象逐年提升，让中国企业实现从“走出去”到“走进去”的嬗变。在不可逆转的全球化浪潮中，中国制造也将为世界经济复苏注入更多的信心与机遇。

(责编：王震、吕骞)

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