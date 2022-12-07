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我国东部能源通道全面贯通“北气南下”延伸至长三角地区

2022年12月07日15:12 | 来源：人民网
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中俄东线天然气管道泰兴站员工进行管道投产前检查工作。受访者供图
中俄东线天然气管道泰兴站员工进行管道投产前检查工作。受访者供图
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人民网北京12月7日电 (记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，中俄东线天然气管道工程（以下简称中俄东线）泰安-泰兴段今日正式投产。该管段投产后，中俄东线与西气东输管道系统在江苏泰兴正式联通，“北气南下”通道延伸至长三角地区，标志着我国东部能源通道全面贯通。

记者了解到，中俄东线北起黑龙江黑河，途经9个省、自治区、直辖市，南至上海。管道全长5111公里，其中新建管道3371公里，利用在役管道1740公里，是继中亚管道、中缅管道后，向中国供气的第三条跨国境天然气长输管道。全线按照北段（黑河-长岭）、中段（长岭-永清）、南段（永清-上海）分段核准、分期建设。其中，北段工程和中段工程已分别于2019年12月2日、2020年12月3日建成投产，南段工程于2021年1月6日全面开工建设。

“此次投用的泰安至泰兴段管道属于中俄东线南段工程，全长750公里，设计年输气量189亿立方米，历时23个月、提前半年建成投产。”国家管网集团有关负责人表示，该管段投产后，来自西伯利亚的清洁能源，经东三省、京津冀、环渤海南下抵达上海，提升长三角地区天然气保供能力约5000万立方米/日，为我国东部地区能源保障和高质量发展注入动力。

上述负责人表示，随着这一东部能源通道的全面贯通，中俄东线在大幅提升了东北地区资源供应能力、推动“气化东北”进程的基础上，增加了环渤海地区陆上资源供应通道，缓解该区域对进口LNG的依赖，一定程度上降低用气成本；通过与西气东输管道系统互联互通，推动长三角地区形成东、西、南、北四方供气格局，有效缓解区域管输瓶颈。我国东部沿海地区资源调配和互供互保能力将得到进一步提升，对于保障高峰期供气安全、促进管道沿线经济社会发展具有重要意义。

数据显示，截至目前，中俄东线已安全平稳输送天然气超280亿立方米，到2025年时可向东三省、京津冀、长三角等地区稳定供应天然气380亿立方米/年，相当于每年减少二氧化碳排放量1.64亿吨、减少二氧化硫排放量182万吨。

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