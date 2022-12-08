本报记者 丁怡婷

当世界杯遇上中国造，会产生什么样的火花？可容纳8万多名观众的卢塞尔球场，中国铁建打造；提供绿色电力的卡塔尔最大光伏电站，中国电建总承包；运送球迷、记者的纯电动客车，中国宇通生产……一个个响当当的中国品牌，成为国际市场上闪亮的“中国名片”。

习近平总书记指出，“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”“实现技术自立自强，做强做大民族品牌”，为加强品牌建设指明了方向。

党的十八大以来，我国品牌影响力稳步提升，对供需结构升级的推动引领作用显著增强。两组数据印证了中国品牌建设的积极进展：世界品牌实验室发布的2021年世界品牌500强榜单中，我国有44个品牌入选，居世界第四位；近5年中国品牌百度搜索热度占品牌总热度比例从45%提升至75%，是海外品牌3倍。

创新驱动，品牌实力显著增强

品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现。非凡十年，中国品牌建设踔厉奋发，成果卓著。

从中国制造到中国创造，中国品牌的创新动力更足。

“三天一层楼”、顶升力达4000吨，中建集团自主研发的空中造楼机，让高空作业如履平地，奠定了我国超高层建筑施工技术在世界的领先地位。“近年来，中建集团成功研发出空中造楼机、万吨压力机、竖向盾构机等重大建造设备，建成了5G智慧工地。正是依靠科技创新，集团总体实力不断增强。”中建集团党组书记、董事长郑学选说。

逐梦星空，“神舟”飞天、“嫦娥”奔月、“祝融”探火；探寻深海，“奋斗者”号万米下潜、“深海一号”千米采气；放眼神州，超导量子计算原型机“祖冲之号”成功问世、自主三代核电“华龙一号”投入商运……自力更生、创新驱动，中国品牌快速发展、生机勃勃。

从深耕国内到扬帆出海，中国品牌的市场空间更广。

经过除杂、过滤、渗透、矿化、消毒等工序，10分钟左右就能将海水变为淡水。今年8月，由中国能建承建的阿联酋乌姆盖万海水淡化厂实现整体商运，这是全球第二大膜法海水淡化厂，日产水量可达68.2万立方米，上百万当地居民将受益于此。中国能建党委书记、董事长宋海良介绍，目前集团业务遍布140多个国家和地区，国际业务从业人员超过10万人，近5年“一带一路”沿线累计签约超过5000亿元。

安踏集团在供应链、零售门店和创新研发设计网络的布局上实现全球配置；格兰仕集团约30%的出口销售额来自“一带一路”沿线国家；蔚来汽车推动产品与服务在德国、荷兰、瑞典等国家落地……走出国门、拓宽市场，中国品牌足迹更远、唱响全球。

从保护知识产权到完善标准体系，中国品牌的发展环境更优。

近年来，我国持续推进商标、专利、著作权等保护工作，推动形成标准、计量、认证认可、检验检测一体化运行的国家质量基础设施体系，为中国产品向中国品牌转变保驾护航。国家知识产权局局长申长雨介绍，5年来，全国累计授权发明专利253.1万件，年均增长13.4%；累计注册商标2770.5万件，年均增长29%。全球领先的5000个品牌中，中国占到400余个，总价值达1.6万亿美元。

“品牌建设非一日之功，也非一人之力能为。企业厚植工匠精神、追求精益求精、打造百年品牌，政府积极主动作为、加大政策支持、营造良好环境，共同推动了中国品牌建设高质量发展。”中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所研究员洪群联说。

积极担当，品牌形象大幅提升

加强品牌建设，既要做优产品和服务，也要积极履行社会责任。非凡十年，中国企业加快提升品牌管理水平，加速品牌国际化进程，不断增强消费者对中国品牌的情感认同、理念认同、价值认同。

积极融入国家战略，服务乡村振兴。京东举办首届“京东农特产购物节”，上线30万款高品质农特好物，乡村振兴京东“奔富计划”用22个月时间带动农村实现产值超6200亿元；去年开始，茅台集团在11所贵州省内高校试点，资助在乡村振兴急需紧缺专业就读的家庭经济困难学生完成学业；兴业银行发挥金融“输血”“造血”作用，目前涉农贷款余额超过5600亿元。

坚持绿色发展方向，助力双碳目标。在北京冬奥会、冬残奥会上，搭载国家电投“氢腾”燃料电池的氢能大巴精彩亮相，大巴加满氢仅需10分钟，总续驶里程可达630公里。“氢能是未来理想的清洁能源，发展氢能符合集团建设世界一流清洁能源企业的战略目标。下一步我们将与各地政府及相关企业共同推进氢能示范应用，为推动能源低碳转型提供氢能动力。”国家电投党组书记、董事长钱智民说。

满足消费需求升级，赋能美好生活。中国建设银行加大对保障性租赁住房支持力度，探索长租房运营可持续模式，助力“住有所居”；中国人寿寿险公司深耕客户细分需求，为人民群众提供全生命周期的保险保障；冠珠瓷砖研发出石墨烯智控发热瓷砖、护墙岩板等产品……以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，中国品牌树立了良好口碑。

久久为功，品牌建设持续推进

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，品牌发展理念和实践深刻变革。促进品牌建设高质量可持续发展，还需要久久为功。

高质量推进品牌建设，质量提升是根本。质量是品牌的生命，确保质量安全、提升质量水平，是培育和创造品牌的前提。一杯“数字牛奶”如何打造？上游，饲养员利用大数据对每头牛的健康情况做出评估分类，确保奶源品质；中游，智能工厂里的生产、抽样检查、装箱等环节均可以密封无菌自动化完成；下游，通过消费者体验平台，搜集分析需求，不断提升产品和服务品质。“有强大的产品力才能铸就强大的品牌力，数字化智能化手段保障了企业产品质量的管控和提升。”伊利集团相关负责人说。

高质量推进品牌建设，技术创新是动力。在广汽本田总装车间的质检线上，借助百度智能云的技术，7台球形摄像机同步拍摄一辆车的20多种车灯，并且智能识别细节瑕疵，准确率高达99%，检测过程仅需1秒。2021年，百度智能云推出的工业互联网品牌“百度智能云开物”，已经为电子、汽车、装备制造、钢铁等20多个行业的300多家标杆企业提供数字化整体解决方案。

高质量推进品牌建设，文化自信是支撑。复现古代服饰妆容、戏腔搭配新创国风音乐、舞蹈还原《千里江山图》……在哔哩哔哩上，一系列展现中国传统文化的“国风视频”受到年轻人欢迎。2021年哔哩哔哩国风爱好者超1.77亿，18到30岁人群占比约七成。“我们将继续鼓励、引导、扶持内容创作者，持续输出弘扬主旋律和正能量、展现中华优秀传统文化的优质原创作品，促进各国青年的交流与对话，努力扩大中国文化作品的影响力。”哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿说。

中国品牌所彰显出的活力、自信，正是中国经济持续稳定健康发展的底气所在、信心所在。质量再提升、创新再升级、内涵再深化，更多“中国品牌”将闪耀世界。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 07 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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