中国经济周刊记者 郭霁瑶

“这就是我家果园，正宗的下河杨桃，粒大、果甜、色亮……”福建省云霄县下河村果农蔡艺勇拿着手机，不停切换角度，向屏幕另一端的观众介绍自家种植的杨桃。11月以来，伴随着杨桃成熟，下河村的果农也迎来了忙碌的时节。

蔡艺勇最近太忙了：果园里的杨桃树需要整形，果实需要套袋，还得通过网络平台向全国推销，但他却越忙越乐呵：“有钱挣，再忙也不累。”

因妻子常年患病，3个女儿都在上学，蔡艺勇曾是村里的建档立卡贫困户。如今随着“下河杨桃”地理标志商标注册，蔡艺勇的果园越来越兴旺。

“有了品牌，下河杨桃的名气大了。外地的水果企业一拨拨往村里跑，这两年我在网上搞直播，网友看到是下河出品的杨桃，都乐意下单。”蔡艺勇说，有了下河杨桃的品牌背书，自家果园的产品不愁卖，收入也水涨船高。去年，蔡艺勇全家搬进了新房。

近年来，云霄县大力发展地理标志产品，以品牌建设助力乡村振兴。如今，云霄县已拥有40个注册地理标志产品，下河杨桃就是其中之一，还被列入“全国名特优新农产品”名录。

云霄县政府相关负责人介绍：“我们这里有这么多特色农产品，这些产品和自己的产地结合在一起，既方便溯源，也有利于集中力量打造品牌。”

2016年，云霄县开始挖掘县域内传统特色产品资源，筛选优质注册项目，并由相关部门编纂《云霄名特产志》，囊括云霄县的名优水果、水产品及特色传统风味产品各类信息，为地理标志产品注册提供了翔实的史料依据。

2018年开始，云霄县的国家地理标志商标注册数量呈井喷式增长。国家知识产权局前不久公布了2022年国家地理标志产品保护示范区筹建名单，云霄县获批筹建示范区。

云霄县委书记蓝良木说：“云霄将探索‘具有福建特色的乡村振兴之路’，推动实现农业农村现代化。”

据介绍，云霄县通过“地标产品+食品制造+文旅融合”模式，将地标产品推广与文化旅游相结合，积极搭建推广平台，让地标产品抱团出圈。为此，云霄县创建了地标馆，打造“地标+文旅”旅游线路，全方位推介地标产品。

“今年以来，云霄县地标馆累计接待研学、团建等文旅活动200多场次，现已成为外地游客寻‘味’云霄的必到之处。”地标馆运营负责人汤锦璋介绍。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 08 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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