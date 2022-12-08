截至11月底
柴达木盆地涩北气田向拉萨累计供应天然气3.4亿立方米
2022年12月08日07:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报西宁12月7日电 （贾丰丰、李凌波）记者从中国石油天然气青海销售分公司获悉：截至11月底，青藏高原最大气田——柴达木盆地涩北气田累计向拉萨供应天然气3.4亿立方米，替代43.86万吨标准煤。
为改善西藏民用和工业燃料结构，2010年6月，中国石油以青海油田涩北气田为气源地，组建了项目管理和实施机构，全面启动“气化西藏”工程。2011年10月，青海格尔木液化天然气工厂、西藏拉萨天然气站投产运营。从涩北管输至格尔木市的天然气，经液化加工并通过公路槽车运送到拉萨市，再经过汽化后输送至居民家中和工业用户。从此，一条保障西藏清洁能源尤其是冬季燃料供给的通道被打通。
时值冬季，是天然气保供的关键时期，涩北气田日产量持续稳定在1340万立方米左右，创造年产天然气50亿立方米连续稳产13年好成绩指日可待；通过“液化—运输—汽化”，拉萨天然气站每天外输天然气达到19万立方米左右，天然气气源充足。
《 人民日报 》（ 2022年12月08日 08 版）
(责编：岳弘彬、白宇)
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