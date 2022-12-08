本报合肥12月7日电 （记者田先进）近日，记者从中科大获悉：该校潘建伟、赵博等人利用相干合成方法，在国际上首次制备了高相空间密度的超冷三原子分子系综。12月2日，这一研究成果发表在国际权威学术期刊《科学》杂志上。

在该项研究中，团队从量子简并的钠钾分子和钾原子混合气出发，通过缓慢地扫描磁场，将钠钾分子—钾原子散射态绝热地转移到三原子分子束缚态，从而首次成功利用磁缔合技术相干地制备了高相空间密度的超冷三原子分子系综。研究团队利用射频解离技术将三原子分子解离成自由的钠钾分子和原子，获得了三原子分子的解离谱，从而实现了三原子分子的直接探测。

实验结果显示，所获得的三原子分子气的相空间密度比其他方法提高了约10个量级。超冷三原子分子系综的制备为模拟量子力学下三体问题铺平了道路，所获得的高相空间密度也使得制备三原子分子的玻色—爱因斯坦凝聚成为可能。这一工作是超冷分子研究领域的一个里程碑，为超冷化学和量子模拟研究开辟了新的方向。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 13 版）

(责编：岳弘彬、白宇)

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