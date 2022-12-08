本报深圳12月7日电 （记者吕绍刚）作为公安部首批试点公安服务“一窗通办”的城市之一，近日，深圳首台“智慧警务舱”投入使用。“智慧警务舱”将“网上办”“一体机”和“窗口服务”等服务方式有效融合，目前已实现了16项需“跑一次”办理的公安政务服务事项“一窗通办”。

“智慧警务舱”是一台占地约3平方米、可容纳2人的实体独立静音舱体，配有远程多方视频通话、交互办公、身份识别、文件传真、材料收存、派单邮递等功能。市民通过“深圳公安民生警务平台”预约后进入“智慧警务舱”，面对一个“云窗口”就可一次性办理户政、出入境、车驾管等16项公安政务服务事项。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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