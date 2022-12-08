“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重要战略任务。要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里，努力用我们自己的装备开发油气资源，提高能源自给率，保障国家能源安全”。海南是海洋大省，提高海洋资源开发能力，加快推进南海资源开发服务保障基地建设，对于保障国家能源安全具有十分重要的战略意义。澄迈县地处海南岛西北部，建设油气勘探生产服务基地具有一定的基础和优势条件。《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》明确提出支持澄迈油气勘探生产服务基地建设，赋予澄迈重大使命。

2018年以来，在中央的大力支持下，澄迈县按照海南省委、省政府的工作部署，坚决扛起使命担当，充分用好海南自由贸易港政策、油气资源、交通区位、深水岸线及后方腹地等优势，高起点高标准加快推进澄迈油气勘探生产服务基地（简称“澄迈油服基地”）建设，一个现代化、功能齐全的国际先进“油服”高地加速崛起。

澄迈紧邻省会海口，是“海口经济圈”的重要组成部分。近年来，澄迈抢抓自贸港建设重大机遇，以制度集成创新为核心，持续深化“放管服”改革，聚焦法治化、国际化、便利化，着力打造公平、透明、可预期的营商环境，推出一批市场主体看得见、含金量高的改革举措，多项改革领跑全省，“极简审批”改革荣获“海南省改革和制度创新奖”一等奖，商事制度改革受到国务院表扬激励。随着改革创新的深入推进，澄迈发展活力持续释放：社会投资在固定资产投资中的占比连续三年保持在70%以上；经济总量多年稳居全省15个县域经济体第一位，数字经济、油气勘探生产服务业、现代物流和热带特色高效农业四大产业优势凸显。其中，数字经济成为海南首个千亿级产业，为全省互联网产业发展提供了重要支撑。2021年，澄迈地区生产总值迈上400亿元新台阶，多项自贸港政策“首单”“首次”落地。澄迈积极扩大对外开放，持续提升贸易和投资自由化便利化水平，截至目前，已与102个国家和地区实现贸易往来，货物进出口总额成倍增长，增速位居全省前列，普洛斯、淡马锡等多家世界500强企业先后在澄迈投资兴业。

今年是海南自贸港建设的关键之年，澄迈经济发展再发力，全县上下凝心聚力、乘势而上，深入实施“两区两县”（数字创新生态引领区、港产城融合发展先行区、生态文明建设示范县和农旅融合消费样板县）经济社会发展战略，全力做好“港城网”三篇文章，高质量推进现代化澄迈建设。

澄迈油服基地位于澄迈老城经济开发区马村港区内。马村港是全国25个中心枢纽港之一的海口港核心港区，设有国家一类对外开放口岸——马村口岸。澄迈油服基地是海南自由贸易港先导性项目之一，承担国家重大战略的服务保障功能，规划范围9.76平方公里，划定有技术服务、工程服务、后勤保障和现代服务业4个产业功能组团。

2018年以来，澄迈县锚定“建成具有国际竞争力的海洋油气勘探开发后勤服务基地、生产性服务业集聚地和海上高新技术企业研发制造集聚地”的建设目标，高起点高标准推进油服基地建设：组建“油服”工作专班，建基地、强设施、勤招商，加快自贸港政策和油气服务核心业务等各项工作落实落地；结合油气服务产业发展方向，借鉴国内外先进经验，精心编制基地规划，着力优化产业布局；成立平台公司，集合多方资本，共同主导基地开发、建设和运营管理工作。

聚焦“招大引强”，服务保障南海油气资源开发和油气龙头企业的发展需要，以打造海上油气服务全产业链为核心，澄迈加快公共服务平台建设，着力构建临港生产性服务业体系，全力推动油气服务产业集聚发展。截至目前，澄迈油服基地已有中海油等40多家头部企业入驻；中海油服海洋油气勘探开发工程技术产业园、海油发展（澄迈）能源技术有限公司海南生产支持基地等16个项目相继落地；“油服1号深水设备装配公共服务平台”项目即将建成交付使用，贝克休斯公司最新8套深水水下采油树将在油服基地进行组装测试。2021年，基地实现营业收入57.2亿元，今年1—10月，基地营业收入达56亿元。

为建设海洋强省、海洋强国作出澄迈贡献，12月8日，油气勘探生产服务高峰论坛暨澄迈油服基地首届招商推介会举行，线上线下，国内外油气田企业、石油院校、科研院所的专家学者和科研人员“云”聚澄迈，共商油气开采服务产业未来发展方向，为实现油气全产业链集聚建言献策。汇聚众智、凝结众力，澄迈油服基地高质量发展稳步推进。未来，澄迈“油服”产业将绽放出更加绚烂的光彩。

数据来源：中共澄迈县委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 16 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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