本报天津12月7日电 （记者武少民、李家鼎）为强化现代化建设人才支撑，促进数字经济和实体经济深度融合，近日，天津市人社局、财政局联合发布数字经济领域技术技能人才培育项目实施方案。

天津市人社局相关负责人介绍，天津结合国家要求和本地实际，围绕人工智能、物联网等数字技术工程应用领域，推出数字人才培育项目，制定了项目培训、管理、保障的一揽子措施。

天津市行政区域内在岗或拟从事数字经济领域工作的各类从业人员（含新就业形态劳动者、自由职业者）、普通高校全日制毕业学年学生，均可参加培训，并实施多元化培养，引入现代化手段和方式开展培训，探索举办数字技术技能竞赛、数字经济技术技能人才论坛、数字人才专题研修等活动。对参加数字人才培育项目且符合天津市职称申报评审范围的人员，取得初级专业技术等级证书的，可直接认定为助理工程师；取得中级专业技术等级证书的，可直接认定为工程师；取得高级专业技术等级证书的，可直接申报评审高级工程师，经评审取得高级工程师职称证书的认定为数字经济卓越工程师。天津提出，到2030年末，培育数字经济技术技能人才1万人以上、数字经济工程师5000人以上、数字经济卓越工程师1000人以上。

《 人民日报 》（ 2022年12月08日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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