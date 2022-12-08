高敬、黄垚

原标题：保护多样生物 共建美丽家园——我国生物多样性保护成效综述

《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第二阶段会议于12月7日在加拿大蒙特利尔召开。会议旨在制定并通过“2020年后全球生物多样性框架”，对全球生物多样性保护和可持续发展具有十分重大的意义。

2021年10月，COP15第一阶段会议已在中国云南昆明成功举办。在第二阶段会议中，大会主题、标识不变，中国继续作为主席国，负责领导大会实质性和政治性事务。

生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。保护生物多样性就是保护人类福祉。

我国幅员辽阔，陆海兼备，孕育了丰富而又独特的生态系统、物种和遗传多样性，是世界上生物多样性最丰富的国家之一。我国一贯高度重视生物多样性保护，将生物多样性保护上升为国家战略，推行一系列有力措施，取得显著成效。

近期，随着鄱阳湖水位逐步回升，大批越冬候鸟已经陆续抵达，成群的水鸟在湖区自由翱翔。

“看那边，翅膀处有黑羽的是国家一级保护动物东方白鹳，近期在我们湿地保护区内观测到的有3700多只！”看到聚集在湖区的鸟儿越来越多，江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区工作人员曾庆发显得格外兴奋。

鄱阳湖是我国最大淡水湖和国际重要湿地，每年承载数十万只候鸟来此越冬。今年受旱情影响，鄱阳湖的水位下降。沿湖各地的候鸟保护工作者提早采取了相应措施“为鸟留水”，上演了一个个生动鲜活的生物多样性保护故事。

生物多样性保护，中国一直在行动。10年来，我国颁布和修订森林法、草原法、渔业法、野生动物保护法、长江保护法等20多部相关法律法规，不断建立健全生物多样性保护体制机制和政策体系。2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强生物多样性保护的意见》，推动共建万物和谐的美丽家园。

生物多样性司法保护不断加强。日前，最高人民法院发布的《中国生物多样性司法保护》和生物多样性司法保护典型案例显示，2013年以来，各级法院共审结涉生物多样性保护一审案件18.2万件，以法律武器保护生物多样性。

我国一系列生物多样性保护举措得到了有力落实。生态环境部部长黄润秋介绍，我国创新开展生态保护红线划定工作，陆域红线面积占陆域国土面积比例超过30%，覆盖重要生态区域。积极推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，设立首批5个国家公园，各类自然保护地总数近万处。建立植物园、野生动物救护繁育基地以及种质资源库、基因库等较为完备的迁地保护体系。初步形成全国生物多样性观测网络。我国还大力加强天然林保护，推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，成为全球“增绿”的主力军。

在多方的共同努力下，我国90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群得到有效保护，300多种珍稀濒危野生动植物野外种群数量得到恢复与增长。

如今，大熊猫受威胁程度等级从“濒危”降为“易危”，“微笑天使”长江江豚追逐嬉戏，“高原精灵”藏羚羊再现“万羊奔腾”的壮观景象……

保护生物多样性是全球各国面临的共同使命。生态环境部自然生态保护司司长崔书红介绍，物种濒危、灭绝是当前全球面临的突出的普遍性问题，越发凸显了全球采取共同行动、扭转生物多样性丧失被动局面的重要性和紧迫性。

展望此次会议，中国将坚持公正、透明、缔约方驱动原则，凝聚国际社会最广泛共识，推动达成兼具雄心和务实平衡的“框架”，共同谱写全球生物多样性治理的崭新篇章。

(责编：赵竹青、陈键)

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