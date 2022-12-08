原标题：金融工具发力稳投资 年内加速落地见效

政策性开发性金融工具成为稳投资的关键一招。央行日前发布的数据显示，截至2022年10月末，两批金融工具合计已投放7400亿元，有力补充了一批重大项目的资本金。与此同时，各银行为金融工具支持的项目累计授信额度已超3.5万亿元。

时至年末，相关部门还将集中力量推动金融工具项目加快开工和建设，为稳投资、稳住经济大盘提供支撑。

两批金融工具支持重大项目超2700个

11月29日，随着总投资6亿元的南昌向塘国际陆港综合贸易产业园正式开建，江西省186个政策性开发性金融工具项目已全部开工，如期完成已签约项目开工计划。

为解决重大项目资本金到位难等问题，今年6月，人民银行支持国家开发银行、中国农业发展银行分别设立金融工具共3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥。8月，在第一批3000亿元金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度，并增加中国进出口银行作为金融工具支持银行。

“国家出台的新增3000亿元以上金融工具额度政策太及时了，解决了我们洪梅镇河西新一代电子信息港项目和河西人工智能和自动化制造项目资本金短缺的问题，让两个项目在资金方面没有了后顾之忧。”东莞启洪投资有限公司相关负责人说。据悉，上述两个项目共获得1.75亿元政策性开发性金融工具资金支持，将有效助力东莞洪梅镇打造东莞产业新高地。

央行日前发布的数据显示，截至2022年10月末，两批金融工具合计已投放7400亿元，有力补充了一批交通、能源、水利、市政、产业升级基础设施等领域重大项目的资本金。国家发展改革委数据显示，两批金融工具共支持重大项目2700多个，开工率超过90%。

从落地效果看，今年前三季度基建投资增长明显高于去年全年。国家统计局数据显示，1至10月全国固定资产投资增长5.8%，在房地产投资下降的情况下，基础设施投资持续发力，1至10月增长8.7%。“可以说，金融工具对稳投资发挥了积极作用。”国家发展改革委新闻发言人孟玮日前在新闻发布会上说。

基金项目配套融资投放提速

“政策性开发性金融机构迅速行动，成立基础设施基金并充分发挥其撬动作用，商业银行则积极开展相应的配套融资，从而发挥了各自的优势，为基础设施建设领域提供融资支持。”邮储银行研究员娄飞鹏表示。

交通银行四川省分行成立了基建基金配套融资项目工作领导小组。该行通过预授信白名单、授信审批绿色通道等专项政策和资源支持，仅三个月就为5个基建基金配套融资项目提供授信支持6亿元。

多地金融管理部门也积极推进重点项目配套融资对接。以广东省为例，人民银行广州分行定期更新“重点项目配套融资对接清单”并及时推送至银行机构。同时，协调全国性商业银行对清单内项目100%对接、“应授尽授”、“能放快放”，引导地方法人银行自主加大基建重点领域项目对接投放力度。

央行数据也显示，目前各银行为金融工具支持的项目累计授信额度已超3.5万亿元，有效满足项目建设的多元化融资需求。

力争四季度形成更多实物工作量

记者了解到，下一步，相关部门还将集中力量推动金融工具项目加快开工和建设，增强投资对优化供给结构的关键作用，为稳住经济大盘提供支撑。

目前，第一批金融工具支持的项目在今年第三季度已实现全部开工建设，按计划，第二批金融工具支持的项目将在第四季度分批实现开工建设。

国家发展改革委投资司近日召开基金项目调度工作会议要求，争取所有项目按期开工，力争在四季度形成更多实物工作量。会议指出，要抓住四季度关键时间窗口和时间节点，推进基金项目加快开工建设，加快资金支付，加快形成实物工作量，努力实现四季度投资稳定增长。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，随着疫情多点散发，扩投资稳增长需求相应增加。支持基建投资提速是稳定四季度经济运行的主要抓手。

“我们判断，在各类政策工具全面发力的背景下，四季度基建投资将显著高于三季度增速水平，这将带动全年基建投资增速超两位数。这意味着，无论就四季度还是全年而言，基建投资都会在稳住经济大盘过程中发挥中流砥柱作用。”王青说。

(责编：赵竹青、陈键)

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