原标题：“数实融合”在全国加速铺开

党的二十大报告指出，“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型已经不是一道“选择题”，而是一堂“必修课”。如何加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，成为全社会广泛关注的问题。

从11万亿增长到超过45万亿，十年间，我国数字经济规模跃上新台阶，为经济社会发展提供了强大动力。近日，腾讯研究院发布《数字化转型指数报告2022》，按照“基础设施－平台－应用”三层指标体系，进行城市和产业的数字化发展规模评估，得出了覆盖全国300余个城市、10余个行业的季度数字化转型指数，为各行各业推进数字化转型提供了有益参考。

“数实融合”成为数字经济发展主线

我国数字经济发展的强劲势能，在报告中得到了充分体现。

《数字化转型指数报告2022》对全国351个城市和18个主要行业的数字化转型进行了全面的洞察和评估，采取一横（城市角度）、一纵（行业角度）两个主要视角进行指数的交叉分析。其中，行业指标方面，呼应“上云用数赋智”等国家重点政策，今年选取了云计算、人工智能和敏捷研发3个关键指标进行综合测算。

报告显示，数字化转型指数持续走高，同时也面临着增速趋缓压力。平台带动对数字化转型的贡献依旧显著，反映出平台持续带动生态恢复和发展的普惠价值，云、AI等数字基础设施增长势能加速释放，对整体增长贡献较大。

从城市看，上海、北京稳居第一梯队位置，第二梯队深圳、广州格局较为稳定，深圳持续保持第3名，第三梯队各城市的指数差距不大，但后位城市位次持续变动。从类型看，二线城市加速向一线城市靠拢，同时数字化持续向腰部城市下沉。从区域看，数字化的城市集群特征明显，从东向中西部扩散，正在形成数字经济基本盘。

十年来，我国数字经济取得了举世瞩目的发展成就，总体规模连续多年位居世界第二，对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。在数字经济发展过程中，数字技术与实体经济深度融合成为一条主线。

报告显示，数字原生行业数字化规模依然领先，与此同时，工业为首的传统行业加速“数实融合”已显露成效。“数实融合”在全国加速铺开，工业、文体娱、电商、行业工具、金融、零售、医疗等七大行业领衔、区域协同发展的态势显现。

其中，东部沿海、长江沿线省份，工业数字化占比普遍较高、部分增速还快，如上海、福建、重庆、四川；行业工具呈现国家“东数西算”战略推进趋势，西北的甘肃、青海，西南的四川、贵州为代表区域聚集；在医疗方面，分布与“胡焕庸线”高度匹配，东部地区占比大多较高，西部普遍较低，但是增速较快，反映出较强的增长势能。

“数实融合”本质是“实实融合”

《数字化转型指数报告2022》指出，人们往往把数字产业力量提供的生产性服务，看作是其他产业的工具箱、赋能者，从而产生了“数”与“实”的分离。实际上，技术－经济意义上的“数实融合”，在实践中往往是以产业合作经济活动意义上，两个实体产业间的“实实融合”的形式达成的。

要理解“实实融合”的意义，首先要回答一个问题——“数字”属不属于“实体”？报告认为，从纸质书到电子书，“书”的形态、生产角色和过程都有变化，但“书”的价值一直存在。纸质书无疑属于实体经济，那么具备相同价值的电子书应该也属于实体经济。

由此看来，任何时代、任何产业都建立在特定的技术基础之上。今天的支柱产业曾经是以前的新兴产业，今天的通用技术也曾经是以前的新兴技术。经过几十年的积累与发展，数字技术已经从探索性的新兴力量，变成大规模产业发展的技术基石。

在“数实融合”的实践过程中，不应强调“数字”与“实体”的对立，而应充分认识到，数据作为一种“新型石油资源”，已经成为数字经济时代的第一生产要素，云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业，成为护航实体产业“穿越风浪”的重要助手。

从某种意义上讲，“数实融合”本质上是“实实融合”，用数字技术的尺度丈量实体产业深度。而“数实融合”的破题点在于以数字经济解决实体经济的痛点和难点，充分发挥数字技术的效用和价值，鼓励平台企业依托市场、技术、数据等优势，赋能实体经济，培育新的经济增长点。

创新赋能稳固数字经济“基本盘”

党的二十大报告提出，“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”国有企业、民营企业都是现代化建设的重要力量，也是稳固数字经济“基本盘”的基石。今年，腾讯研究院还发布了《2022国有企业数字化转型调研报告》和《2022中国民营企业数字化转型调研报告》，对国有企业和民营企业的数字化转型提供了重要参考。

其中，《2022国有企业数字化转型调研报告》指出，对于国有企业来讲，需要着力解决当前存在的偏离核心业务、内部协同机制复杂等问题。选择“小而美”的核心业务或项目，作为数字化转型的切入口；加强数字化转型知识学习，培育良好的企业数字文化；建立具有长期主义的数字化转型考核体系。

《2022中国民营企业数字化转型调研报告》提出，多数民营企业已触及主营业务的数字化，但是在执行层面，企业数字化转型过程中内外协作有限，难以激发应用创新活力；工具层面，高性价比、高适配性数字工具供给不足，抬高了企业转型门槛。

可以发现，无论是国有企业还是民营企业，在数字化转型过程中，构建企业数字文化、强化数字工具创新，都是应有之义，只有不断丰富企业数字转型的工具性和服务包，才能让“数实融合”落地见效。

这与此次发布的报告观点也不谋而合。《数字化转型指数报告2022》指出，数字技术对不同层面的对象，都能发挥效用和价值。报告从云原生、零信任、智能质检、远程会议、在线文档、工业互联、产销协同、教育支持、健康服务等不同角度，分析了数字服务投入和数字价值创新，论证了数字工具对于企业数字化转型的重要意义。

以“云原生”为例，在Gartner发布的《2022年重要战略技术趋势》中，“云原生”被视作关键技术之一，同时Gartner预测，到2025年，将有超95%的数字化应用使用到云原生平台。（金言）

(责编：赵竹青、陈键)

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