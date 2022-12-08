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深圳：利用财政资金购置50万元以上科研仪器须开放共享

2022年12月08日08:22 | 来源：新华网
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原标题：深圳：利用财政资金购置50万元以上科研仪器须开放共享

　　新华社深圳12月7日电（记者 陈宇轩）深圳市科技创新委员会7日发布消息称，深圳近日出台促进重大科技基础设施和大型科研仪器开放共享的管理办法，规定单台（套）利用深圳市财政资金投入50万元人民币及以上购置、用于科学研究和技术开发活动的科研仪器必须开放共享，有望进一步提高深圳科技资源的使用效率。

　　针对重大科技基础设施和大型科研仪器主要集中在高校、大型科研机构、龙头企业的现状，深圳建设了重大科技基础设施和大型科研仪器共享平台。据深圳市科技创新委员会统计，该共享平台已整合分析仪器、计量仪器、电子测量仪器、医学诊断仪器、工艺试验设备、计算机及其配套设备等14个类别的大型科研仪器，单台（套）原值不低于50万元且利用深圳市财政资金购置的科研仪器数量为4886台（套），总原值为79.03亿元，开放率为100%，实现了大型科研仪器集中管理、开放共享。

　　此外，深圳将优先为国家、省、市级重大科研项目、关键核心技术攻关提供共享服务，并鼓励企业和社会力量以多种形式参与共建重大科技设施，探索组建专业服务机构。

(责编：赵竹青、陈键)
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