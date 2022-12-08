原标题：部分科研院所试点使命导向管理改革

记者7日从科技部获悉，为深入贯彻党的二十大关于强化国家战略科技力量、优化国家科研机构定位的部署，推动科研院所聚焦国家使命建设国家战略科技力量、服务高水平科技自立自强，科技部、中央编办、财政部、人力资源和社会保障部四部门近日联合印发通知，在部分科研院所开展使命导向管理改革试点。

据悉，试点工作聚焦重大基础性、战略性、前瞻性科研领域，选择部分院所开展使命导向的管理改革试点。试点目标聚焦增强科研院所使命意识和履责能力，推动理顺院所与管理部门关系，完善科研院所治理机制，探索建立现代院所制度，形成可复制、可推广的改革试点经验和制度成果，打造一批建设国家战略科技力量的标杆院所。

试点任务主要包括：院所明确界定职责使命、建立法人治理结构、优化调整内部力量配置、完善考核评价制度、健全内部分配激励机制。主管部门探索“一揽子”授权、系统推进监督和内控改革。牵头部门将通过加强重大任务牵引、强化重大平台支撑、完善支持保障机制、优化机构编制管理、改进人事管理方式等措施给予支持。（记者刘垠）

(责编：赵竹青、陈键)

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