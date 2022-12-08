原标题：“AI代理”会谈判能达成协议

苦于缺乏谈判技巧的人们，或许未来可以求助于人工智能（AI）了。英国《自然·通讯》杂志6日报告，“深度思维”公司研发的一种“AI代理”会谈判并能达成协议，其已在测试平台中胜过其他无此能力的代理。这一成果展示了一种深度强化学习方法，用其建模的“AI代理”可与其他人工代理沟通合作，在玩游戏时共同制定计划。

开发能展现出代理间合作和沟通的AI十分重要。流行桌面游戏《外交》为此类行为提供了有用的测试平台，它包含玩家之间复杂的沟通、谈判和形成同盟，而AI一直很难达成这些。要赢得游戏，《外交》需要推断在场玩家的未来计划、玩家间的承诺，和他们的诚实合作。过去的“AI代理”在单个玩家或两个竞争性玩家的游戏中取得过成功，其中玩家之间没有交流。

英国“深度思维”研究团队此次设计了一种深度强化学习方法，让代理可以协商同盟、共同制定计划。研究人员创造出了模拟玩家的代理，形成团队，尝试胜过其他队伍的策略。通过预测可能的未来游戏状态，这一学习算法允许代理对未来行动达成一致，识别有益交易。为接近人类水平的表现，他们还通过检验一些代理间承诺破裂的场景（代理背离了过去的协议），调查了诚实合作的条件。

这些成果有助于“AI代理”形成灵活沟通机制，使其能根据环境调整策略。此外，这些发现还表明，对违反协议的同伴的制裁倾向会大大降低这类违反者的优势，有助于形成大多可信的交流，尽管情况最初更有利于违反协议者。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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