吴纯新

原标题：武汉出台“加强版”科特派工作方案

降低科技特派员和科技特派员工作站申报门槛、新增科技特派员“产学研”专项、每年安排500万元左右资金支持；到2027年，科技特派员数量不少于1500名，科技特派员工作站数量不少于200家。近日，湖北省武汉市出台新版科技特派员助力乡村振兴实施方案，汲取成功经验，再接再厉奏响产业振兴“新乐章”。

新方案为科特派鼓足干劲

早在2017年，武汉市就出台了《武汉市推行科技特派员工作实施方案》（以下简称原方案），并组织近千名科技特派员在服务农业生产、推动成果转化、助力乡村振兴等方面贡献重要科技力量。

原方案今年7月到期。为此，武汉市结合新形势、新任务、新要求，对原方案进行优化提升，于近日推出了“加强版”方案——《武汉市深化科技特派员制度助力乡村振兴实施方案》（以下简称新方案）。

“新方案对科技特派员备案管理、扶持政策等五方面内容进行重点修订。”武汉市科技局农村与社会发展处处长王琼姣介绍，新方案将科技特派员认定方式改为备案制，备案流程改为常年受理，取消科技特派员每年服务时间限制。

基层一线农技推广人员具有大专以上学历或中级以上专业技术职称即可备案为科技特派员，以便于“土专家”“田秀才”等乡土科技人才深入开展农业科技服务。同时，新方案提出，取消科技特派员工作站总资产1000万元限制，实行备案制，不再要求申报主体必须是独立法人，绩效考核周期从三年降至两年。

此外，新方案明确，武汉市将每年安排500万元左右资金，实施科技特派员“产学研”专项，对每年50项左右项目，按10万元每项的标准给予资助。支持评价结果优秀的科技特派员开展“新品种、新技术、新模式”推广应用示范，项目由评价为优秀的科技特派员牵头并由其所在派出单位为主体申报，其他科技特派员可参与项目实施。

“无农不稳，从‘乡愁’到‘振兴’，乡村有蓝图、有愿景，乡村更有创新、有战略，新方案内容实在，可操作性强，作为一名科技工作者，很荣幸能为科技创新引领乡村振兴贡献自己一份力量。”武汉市农业科学院水产研究所（以下简称武汉农科院水产所）科技人员丁桂珍说。

眼下，丁桂珍正服务于企业武汉市得民特种养殖有限公司，其明星产品翘嘴鳜正供不应求。凭借武汉农科院水产所特种养殖品种优势，丁桂珍指导企业成功孵化鳜鱼优势品种翘嘴鳜，组织企业员工开展养殖技术培训和病害防治培训，为企业年增收100多万元。

构建新机制开创科技服务新局面

论文写在荆楚大地上，成果种在田地间。近年来，武汉组织千名科技特派员奔赴第一线，实地解决农业生产中的技术疑难。

“公司因多元化发展正在进行产业融合，急需电商物流方面的专业服务，经介绍，科技特派员黄诗珊刚好可以利用技术优势帮忙解决这个问题。”武汉楚强生物科技有限公司技术总监胡家鑫十分期待接下来的科技服务。

近年来，为保护水源环境，以集装箱为载体的集装箱生态养殖新模式应运而生，受到养殖户追捧，农业农村部也将“受控式集装箱循环水绿色生态养殖技术”列入“2018年十项重大引领性农业技术”。

武汉市农业科学院高级工程师艾桃山作为武汉市科技特派员团的团长，带领团队对接服务湖北第一家集装箱养殖示范企业——武汉康生源生态农业有限公司（以下简称康生源生态），推广集装箱生态养殖技术。目前，康生源生态已建成60口集装箱，主要养殖“先锋1号”鲌、鲈鱼、翡翠斑、太阳鱼等水产名优品种。

任科技特派员以来，康生源生态与服务企业紧密联系，得知康生源生态在集装箱养殖过程中存在病害、水质调节、养殖效益不高等问题。经过几年对接服务，艾桃山逐一帮康生源生态解决集装箱养殖中的棘手难题。目前，康生源生态集装箱养殖一年可产两季鱼，产值达400多万元，年利润125万元。

正值丰收时节，武汉蔡甸区侏儒街道茅新集的田间一片繁忙。“农业需要依靠科技来提质增效，通过科技特派员的技术指导，切实为我们解决产业发展的技术瓶颈问题，为我们提供技术力量。”武汉逐梦田园生态农业专业合作社理事长王敏说。

武汉市科技局副局长赵峰表示，将进一步整合产业科技资源，加强“产学研”协同创新，构建科技特派员工作新机制，为产业解忧、为企业纾困、为农业赋能，携手开创产业科技服务新局面，为科技助力经济稳健发展作出更大贡献。

(责编：赵竹青、陈键)

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