原标题：200万年前生态系统“如在眼前”

200万年前的世界什么样？科学家通过分析迄今恢复的最早的古代环境DNA，绘制了格陵兰北部约200万年前生态系统的样貌，包括曾存在的动物和植物物种。该结果发表于7日的《自然》杂志，使人们能以前所未有的程度探究并理解一个古代生态系统，揭示了一个没有现代等同物的生态系统。

这个重建地是一片极地沙漠，位于北格陵兰的皮里地（Peary Land）。此前研究显示，该地区在约200万—300万年前的气候要温暖很多，气温比现在高11℃—19℃。然而，由于脊椎动物化石的稀缺，人们对当时居住在北极区的生物群落不甚了解。

此次，英国剑桥大学研究人员对从重建地5个不同遗址采集的41例有机质富集沉积物样本进行了DNA提取和测序。研究团队利用这些DNA重现了古代生态系统的样貌：一片生长着杨树、桦树、崖柏以及各种北极和北方灌木、草本植物的开阔北方林。DNA记录证实了野兔的存在，来自遗址的线粒体DNA还揭示了其它动物存在的痕迹，包括乳齿象、驯鹿、啮齿动物和雁类。研究人员还恢复了海洋生物的古DNA，这些古DNA显示曾存在一个大西洋鲎种群。研究人员认为，这或许意味着这一片区域在更新世早期有着更温暖的地表水环境，与之前的预测一致。

研究人员表示，他们的研究结果证明了利用古代环境DNA追溯200万年前生物群落演化的潜力。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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