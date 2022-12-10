原标题：拓市场 忙生产

12月9日，工程师在宁波精达成形装备股份有限公司车间内调试设备。

临近岁末，宁波市江北区的制造业企业呈现出一片火热的生产景象。今年以来，江北区商务局积极组织企业出国拓市场、寻商机，吸引更多的出口订单和投资。截至目前，江北区已组织区内100多家外贸企业分批赴海外开展商务洽谈，达成意向成交额约2亿美元。

新华社记者 江汉 摄

(责编：王连香、杨迪)

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