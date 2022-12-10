拓市场 忙生产
2022年12月10日08:05 | 来源：新华网
小字号
原标题：拓市场 忙生产
12月9日，工程师在宁波精达成形装备股份有限公司车间内调试设备。
临近岁末，宁波市江北区的制造业企业呈现出一片火热的生产景象。今年以来，江北区商务局积极组织企业出国拓市场、寻商机，吸引更多的出口订单和投资。截至目前，江北区已组织区内100多家外贸企业分批赴海外开展商务洽谈，达成意向成交额约2亿美元。
新华社记者 江汉 摄
(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 乘联会：11月我国新能源乘用车零售销量同比增长58.2%
- 人民网北京12月9日电 （记者王连香）据全国乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）发布数据显示，11月，我国新能源乘用车批发销量达72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%；1至11月，新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月，新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%；1至11月，新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%，保持趋势性上升态势。…
- 评论
- 关注