原标题：福建莆田：小银饰做出富民产业

12月8日，顾客在上塘珠宝城挑选银饰。

福建省莆田市秀屿区上塘村的土地多为盐碱地，不适宜种植农作物。上世纪90年代，穷则思变的上塘人从推销金银首饰和模具开始，逐步积累资金、技术和经验，在上塘初步形成“珠宝一条街”。经过多年发展，上塘村已成为福建省银饰珠宝产业基地之一，银饰珠宝产业成为当地富民增收的特色产业。截至目前，上塘村拥有相关生产加工企业149家，年产值超过80亿元。

新华社记者 周义 摄

(责编：王连香、杨迪)

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