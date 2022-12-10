原标题：杭州临安：廉洁家风故事会 助力乡村文明新风尚

12月9日，在杭州市临安区太阳镇上庄村，党员志愿者和村民们一起参加家风故事会。

为进一步深化清廉家庭建设，充分发挥家庭在反腐倡廉中的作用，让好的家风文化和廉洁齐家的观念深入人心，今年以来，浙江省杭州市临安区太阳镇通过开展“廉洁家风故事会”、组织党员志愿者进村宣讲、举办“好媳妇”评选、“美丽庭院”评选活动等方式培育良好的家风民风，助推乡村文明建设。

新华社记者 徐昱 摄

(责编：王连香、杨迪)

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