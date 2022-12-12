人民网北京12月12日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年，全国粮食总产量68653万吨（13731亿斤），比2021年增加368万吨（74亿斤），增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，2022年，党中央、国务院高度重视粮食生产，各地区各部门严格落实粮食安全党政同责，持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服北方罕见秋汛导致冬小麦晚播、局部发生新冠肺炎疫情和南方持续高温干旱等不利因素影响，全年粮食实现增产丰收。

23个省份实现粮食增产

2022年，全国夏粮和早稻产量分别为2948.1亿斤和562.5亿斤，比上年增加28.9亿斤和2.1亿斤。王贵荣分析，今年南方地区持续高温干旱，对秋粮生产带来不利影响。中央财政紧急安排农业生产和水利救灾资金，各地全力抗旱救灾，强化田间管理，特别是近年来建成的高标准农田，对农业防灾减灾发挥了重要作用。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤。

小麦、玉米产量增加，稻谷产量下降。2022年，全国谷物产量12664.9亿斤，比上年增加9.7亿斤，增长0.1%。其中，小麦产量2754.5亿斤，比上年增加15.6亿斤，增长0.6%；玉米产量5544.1亿斤，比上年增加93亿斤，增长1.7%；稻谷产量4169.9亿斤，比上年减少87亿斤，下降2.0%。

豆类增产明显，薯类产量下降。2022年，全国豆类产量470.2亿斤，比上年增加77.1亿斤，增长19.6%。其中，大豆产量405.7亿斤，比上年增加77.8亿斤，增长23.7%。全国薯类产量595.5亿斤，比上年减少13.2亿斤，下降2.2%。

多数省份粮食增产。全国31个省（区、市）中，有23个粮食增产。其中，河南上年洪涝灾害造成减产，今年恢复性增产49亿斤；新疆、内蒙古、山东、山西、吉林粮食增产均超过8亿斤。

粮食播种面积增长0.6%

王贵荣表示，2022年，中央继续提高小麦、稻谷最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，先后向实际种粮农民发放一次性补贴400亿元，提高农民种粮积极性。各地压实粮食生产责任，强化耕地用途管制，通过退林还田、间套复种、农田连片整治等方式，挖掘面积潜力。四川等受灾较重地区改种扩种晚秋作物增加播种面积。全国粮食播种面积17.75亿亩，比上年增加1051.9万亩，增长0.6%。

小麦面积基本稳定，玉米和稻谷面积稳中略降。2022年，全国谷物播种面积14.89亿亩，比上年减少1361.8万亩，下降0.9%。其中，小麦播种面积3.53亿亩，比上年减少72.9万亩，下降0.2%，面积基本稳定。受内部种植结构调整影响，全国玉米播种面积6.46亿亩，比上年减少381.1万亩，下降0.6%；全国稻谷播种面积4.42亿亩，比上年减少706.6万亩，下降1.6%。

豆类面积大幅增加，薯类面积有所下降。2022年，东北地区积极扩种大豆，推行大豆玉米合理轮作，黄淮海、西北、西南地区推广大豆玉米带状复合种植，大豆面积增加较多。全国豆类播种面积1.78亿亩，比上年增加2635.8万亩，增长17.4%。其中，大豆播种面积1.54亿亩，比上年增加2742.5万亩，增长21.7%。全国薯类播种面积1.08亿亩，比上年减少222.1万亩，下降2.0%。

粮食每亩产量下降0.1%

王贵荣表示，2022年，全国主要农区大部分时段光温水匹配良好，病虫害偏轻发生，气象条件总体有利于粮食作物生长发育和产量形成，但夏季长江流域高温干旱，东北地区南部农田渍涝灾害偏重，对粮食生产造成一定影响。同时，今年高产作物玉米播种面积减少，大豆面积增加，种植结构调整也影响粮食单产水平。全国粮食作物单产386.8公斤/亩，每亩产量比上年减少0.2公斤，下降0.1%。

小麦、玉米单产增加，稻谷单产略减。2022年，全国谷物单产425.3公斤/亩，每亩产量比上年增加4.2公斤，增长1.0%。其中，小麦单产390.4公斤/亩，每亩产量比上年增加3公斤，增长0.8%；玉米单产429.1公斤/亩，每亩产量比上年增加9.7公斤，增长2.3%；受南方地区高温干旱影响，稻谷单产472公斤/亩，每亩产量比上年减少2.3公斤，下降0.5%。

豆类单产增加，薯类单产微降。2022年，全国豆类单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加2.5公斤，增长1.9%。其中，大豆单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加2.1公斤，增长1.6%。全国薯类单产276.2公斤/亩，每亩产量比上年减少0.4公斤，下降0.2%。

“2022年，全国粮食再获丰收，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了有力支撑，为应对复杂严峻国际环境、战胜各种风险挑战奠定了坚实基础，为稳定全球粮食市场和食物安全作出了积极贡献。”王贵荣说。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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