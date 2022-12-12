人民网北京12月12日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，10日，市场监管总局对防疫用品和民生用品生产、销售单位进一步落实质量安全主体责任提出六项要求。

据市场监管总局相关负责人介绍，随着各地疫情防控措施的逐步优化细化，防疫用品和民生用品需求激增。为全面保障各类产品质量安全，更好保护人民群众生命安全和身体健康，维护市场秩序，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等法律法规规定，市场监管总局提出落实质量安全主体责任六项要求。

六项要求具体为：

一要牢固树立质量安全意识。生产单位要严格落实质量安全主体责任，始终绷紧质量安全这根弦，建立健全质量管理体系，加强原辅材料进货检查验收、生产过程质量控制和产品出厂检验，切实保证产品质量安全。

二要严格按照标准组织生产。生产的产品必须符合保障人体健康和人身、财产安全的强制性国家标准和生产单位明示采用的标准要求，严禁无标准生产，不得以不合格产品冒充合格产品。

三要认真执行进货检查验收制度。销售单位必须验明产品合格证明和其他标识，并采取措施保持销售产品质量。不得销售伪造产地、冒用他人厂名厂址、未获得生产许可或者强制性产品认证、伪造或冒用认证标志、生产许可证标志和编号的产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好。

四要加强电子商务产品质量把关。电子商务经营者应当加强对销售产品质量的审查把关，销售的产品应当符合保障人身、财产安全的要求，应当全面、真实、准确、及时地披露产品信息。发现各类质量问题产品，及时采取必要措施，对消费者尽到质量安全保障义务。

五要积极落实社会责任。生产、销售单位在发现产品存在危及人身、财产安全的缺陷时，应当立即采取处置措施，及时解决产品质量问题，依法召回缺陷产品，消除安全隐患，切实保障消费者权益。

六要自觉接受监督。生产、销售单位应当对照上述要求，立即开展自查自纠，及时发现并积极整改质量问题。要自觉接受、主动配合监管部门产品质量监督检查，推动产品质量社会共治。

相关负责人表示，市场监管部门将密切关注市场产品质量状况，进一步强化相关产品质量监管，及时受理产品质量违法违规举报线索，依法查处质量违法行为，切实保障防疫用品和民生用品质量安全。

(责编：王震、吕骞)

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