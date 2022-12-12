人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

市场监管总局：将进一步加强防疫、民生用品质量监管

2022年12月12日16:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月12日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，10日，市场监管总局对防疫用品和民生用品生产、销售单位进一步落实质量安全主体责任提出六项要求。

据市场监管总局相关负责人介绍，随着各地疫情防控措施的逐步优化细化，防疫用品和民生用品需求激增。为全面保障各类产品质量安全，更好保护人民群众生命安全和身体健康，维护市场秩序，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等法律法规规定，市场监管总局提出落实质量安全主体责任六项要求。

六项要求具体为：

一要牢固树立质量安全意识。生产单位要严格落实质量安全主体责任，始终绷紧质量安全这根弦，建立健全质量管理体系，加强原辅材料进货检查验收、生产过程质量控制和产品出厂检验，切实保证产品质量安全。

二要严格按照标准组织生产。生产的产品必须符合保障人体健康和人身、财产安全的强制性国家标准和生产单位明示采用的标准要求，严禁无标准生产，不得以不合格产品冒充合格产品。

三要认真执行进货检查验收制度。销售单位必须验明产品合格证明和其他标识，并采取措施保持销售产品质量。不得销售伪造产地、冒用他人厂名厂址、未获得生产许可或者强制性产品认证、伪造或冒用认证标志、生产许可证标志和编号的产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好。

四要加强电子商务产品质量把关。电子商务经营者应当加强对销售产品质量的审查把关，销售的产品应当符合保障人身、财产安全的要求，应当全面、真实、准确、及时地披露产品信息。发现各类质量问题产品，及时采取必要措施，对消费者尽到质量安全保障义务。

五要积极落实社会责任。生产、销售单位在发现产品存在危及人身、财产安全的缺陷时，应当立即采取处置措施，及时解决产品质量问题，依法召回缺陷产品，消除安全隐患，切实保障消费者权益。

六要自觉接受监督。生产、销售单位应当对照上述要求，立即开展自查自纠，及时发现并积极整改质量问题。要自觉接受、主动配合监管部门产品质量监督检查，推动产品质量社会共治。

相关负责人表示，市场监管部门将密切关注市场产品质量状况，进一步强化相关产品质量监管，及时受理产品质量违法违规举报线索，依法查处质量违法行为，切实保障防疫用品和民生用品质量安全。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：将进一步加强防疫、民生用品质量监管
　　人民网北京12月12日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，10日，市场监管总局对防疫用品和民生用品生产、销售单位进一步落实质量安全主体责任提出六项要求。 据市场监管总局相关负责人介绍，随着各地疫情防控措施的逐步优化细化，防疫用品和民生用品需求激增。…
11月金融统计数据报告出炉 M2余额同比增长12.4%
　　人民网北京12月12日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2022年11月金融统计数据报告，数据显示，11月末广义货币（M2）余额264.7万亿元，同比增长12.4%。此外，11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部