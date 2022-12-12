人民网北京12月12日电 今天下午，“2022网络安全治理机制高峰论坛”在京召开。

在论坛致辞环节，中国互联网协会副秘书长宋茂恩指出，围绕12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施，协会坚持以网民为中心，推动构建网络安全协作机制，从顶层设计、高端引领、协同联动的理念出发，构建互联网公共法律服务、投诉受理、多元调解、平台治理的社会共治新格局，营造健康良好网络生态。

“鼓励多元主体协同参与网络治理，防范化解网络风险、引导健康网络生态、惩治违法犯罪，战略合作具有多方面积极意义。”中国网络空间安全协会副秘书长徐倩华介绍，协会在中央网信办指导下承担APP违法违规收集个人信息举报受理工作，帮助网民维护网络空间合法权益。

论坛上，人民网“人民投诉”平台联合中国互联网协会12321网络不良与垃圾信息举报受理中心共同开通“网络安全”投诉通道。广大网友可通过“人民投诉”平台PC电脑端(https://weiquan.people.com.cn)、“人民投诉·一键维权”微信小程序留言反馈相关问题。

论坛主题发言环节，中国电信社会治理大数据研究院院长徐军，百度集团副总裁、总编辑张东晨，上海任意门科技有限公司技术副总裁张高政等嘉宾介绍了各自单位在维护网络安全方面的实践探索。“应积极搭建网络安全的联防联控机制，基于发展数据安全与隐私安全等技术，将关键数据互通，形成网状打击，巩固网络空间薄弱环节，减少不法分子的可趁之机。”张高政建议。

圆桌论坛环节，中国互联网协会12321网络不良与垃圾信息举报受理中心主任郝智超，新浪法律部总经理、新浪人民调解委员会主任谷海燕、爱聊科技总裁杨锦程等嘉宾就“加强互联网生态治理 共绘网络安全同心圆”话题进行了深入分享。

郝智超介绍，协会与互联网企业建立了涉诈以及不良信息的共享和快速处置渠道，涉诈不良信息会快速分发和处置，达到防范打击电信网络诈骗、净化互联网环境，保护用户权益的目的。谷海燕认为，基于数据安全和个人信息保护视域，可从预防高发时间、锁定高发人群、整治网络平台三方面探索电信网络诈骗防控机制。

“我们高度重视用户信息安全和隐私，通过高标准认证机制提高账号注册门槛，打击虚假注册，设立用户信用成长体系。此外通过自主研发‘天网’安全体系，由AI系统对用户在平台行为进行全流程保障，对数据进行不可逆的加密存储。”杨锦程表示。

论坛期间，中国互联网协会调解工作委员会、广西壮族自治区互联网协会、北京邮电大学网络空间安全学院联合发布了《2022网络安全运营服务机制及网络反诈应对报告》。

“2022网络安全治理机制高峰论坛”由中国互联网协会调解工作委员会、百度人民调解委员会、新浪人民调解委员会联合主办，旨在搭建电信运营商、互联网企业以及广大网民之间的联络枢纽和沟通窗口，承担促进社会监督、支撑行业监管、强化行业自律的重要使命。

(责编：崔元苑、高雷)

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