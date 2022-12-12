原标题：泸州老窖：构建依法治企新模式护航企业高质量发展

依法治企是依法治国的重要组成部分，是企业实现高质量发展的重要保障。近年来，泸州老窖重点围绕“构建三个体系、推动三个创新”，创新构建依法治企新模式，全力护航企业高质量发展，为推动法治泸州、法治四川建设作出积极贡献。

泸州老窖先后被授予四川省第一批“诚信守法示范企业”“全省法学研究工作先进集体”、省级“法律进企业”示范点、“全省法学研究工作先进集体”、2021年度全省法学研究工作先进集体”、泸州老窖法律事务中心荣登《亚洲法律杂志》“2021 ALB China十五佳公司法务团队”榜单。

健全三个体系筑牢法治之基

建立健全组织保障体系，增强法治引领力。强化依法治企组织领导。坚持党对依法治企工作的全面领导，建立党委定期专题学法、述职必述法等制度，切实发挥党委把方向、管大局、促落实作用。把依法治企工作作为“一把手”工程，成立依法治企领导小组，由公司党委书记、董事长担任领导小组组长，制定《依法治企五年工作规划及工作方案》，将依法治企要求贯穿到企业生产经营工作的各个方面和各个环节。强化依法治企责任落实。明确业务部门“管业务必须管依法合规”，明确子公司主要负责人是本公司依法治企责任人，层层压紧压实依法治企责任。将依法治企纳入子公司年度目标考核，与年终绩效考核挂钩，确保依法治企各项工作落地落实。完善违规经营投资责任追究工作体系，强化法律合规监督与纪检监督、审计监督等协同联动，推动构建大监督体系，提升依法合规监督威慑力。

建立健全法治人才体系，增强法治组织力。加强法务人才储备。通过校园招聘、社会招聘、行业推荐、人才大会等多种渠道，对外广揽优秀法务人才。创新开办“战狼训练营”，实施管培生项目，采取岗位实践、理论培训和双导师指导等方式对法务人才进行全面培养，阶梯式储备一批法务中高级管理人员。目前，公司拥有法律专业人员76人。其中，取得法律职业资格证66人，占总人数的86.8%。加强“三务”人才培养。将法务部门和财务部门合署办公，选派法务、财务人员作为贸易和金融调研专员到子公司轮岗交流学习，促进法务、财务、业务人才深度融合。推进公司律师队伍建设。2017年5月，经泸州市司法行政部门批准，泸州老窖成为泸州市首家公司律师试点的国有企业。目前，共有公司律师56名。

建立健全法治治理体系，增强法治执行力。强化依法治企制度建设。制定《依法治企五年工作规划及工作方案》，明确依法治企建设目标。完善各项法人治理制度，制定董事会、党委会、总裁办公会等会议事规则，规范各议事机构的议事方式和决策程序，明确三会议题法务审查前置，法务不审查不上会不决策，实现合法性审查事项全覆盖。优化完善合规管理、重大项目、合同、案件、商标等法律工作专项制度，制定内控合规管理制度100余个，坚持用制度管权、管事、管人。强化依法治企文化建设。确立以法为先的企业法治根基，制定公司《“八五”普法工作方案》，通过线上“4线15课”学习型平台，线下“法律大讲堂”“泸州国资讲堂”“双百活动”等为载体，常态化组织开展法治专题宣传教育培训。把法务知识作为中层干部任职资格必考科目，考试内容占所考科目的三分之一，并作为重要关键岗位风险防范须知，不断提高全员法治意识，营造人人学法、人人守法、人人用法的法治文化氛围。

推进三个创新赋能企业发展

创新市场化和信息化服务手段，提升工作效能。推进法务服务市场化。2017年，泸州老窖通过对法律事务中心进行市场化改革，成立泸州守正法律服务有限公司，让法务人员对标市场提高法律服务意识、能力，按照市场原则为各子公司和相关企业提供法律服务，并将内部经验外部化，外部经验内部化，充分吸收来自内外两个市场的实践经验，快速提高法务人员的业务水平。推进合同信息化管理。搭建智慧合同管理系统，建立履行反馈机制，设置节点提醒、超期警示功能，实现合同履行变动、提醒、归结管理。借助统计分析模块，加强信息集中管理，加强抽查评查，实现准入分级，结合资金支付系统，建立交易记录和履约评价。建设在线法律知识库，将合同审查规范、审查要点、相关案例等纳入知识库，实现在线提醒、答疑解惑。

创新合规风控机制，强化动态管控。加强合规风险识别。构建全业务全过程风控机制，识别业务流程中各关键控制点、风险点，事前深入业务前端强化源头治理，事中加强对合同拟定、签订、履行情况和执行情况等内容的监督，事后采取抽查、交叉检查、分析评议等方式发现并整改问题，实现对泸州老窖全资、控股、实际控制子公司的规章制度制定、重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营、大额资金管理等经营管理行为进行全领域覆盖的风险管控。将合规要求融入业务流程。制定酒类物流企业合规管理指引，完善酒类物流企业仓储管理、产品运输、装卸服务监督管理、安全生产管理操作手册，提升酒类物流企业合规风险防控能力。完善贸易业务合规管理指引，指导贸易子公司梳理业务模式与风控措施，全面排查应收账款是否存在无法收回风险，加强存货仓储管理。持续优化老窖集团基金合规自查手册、私募基金管理人合规运营手册、私募基金投资者保护手册，不断提升基金业务的合法合规性。

创新法治共建机制，助力产业发展。搭建法治合作交流平台。泸州老窖作为牵头单位，组建了泸州市法学会依法治企研究会（以下简称“研究会”），为企业发展贡献法治智慧。研究会立足社团功能，积极投身法治实践，服务企业发展，牵头协办“治蜀兴川”法治论坛等，组织会员开展课题研究、编制法律手册等，为区域经济社会发展贡献法治力量。参与组建川酒产业法治联盟，承办川酒产业法治联盟成立大会暨第一次会员大会、四川白酒产业法治建设系列讲座暨川酒重点产区调研座谈会，与兄弟企业加强合作，共同捍卫知识产权，携手维护中国白酒行业良好发展环境。积极参与法学课题研究。加强对外学术交流，制定课题研究奖励政策，鼓励法律工作者围绕国家、省市战略决策重点和企业改革发展难点开展课题研究。近年来，泸州老窖联合申报的《关于集团公司治理风险防范研究》和《关于国有企业混合所有制改革中的风险防范研究》两大课题，被省国资委评为“2018年度依法治企优秀重点课题”。同时，也撰写了《推进依法治企护航改革发展》《深化依法治企助推改革发展泸州老窖集团全力打造“一体两化三创”依法治企新模式》《类金融企业法律风险防范研究》等多篇理论研究论文，获得省、市国资委、市法学会等主管部门的好评。（泸州老窖集团及股份公司党委书记、董事长 刘淼）

(责编：董童、李源)

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