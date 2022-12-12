原标题：坚持科技致善，OPPO发力智慧健康

12月12日，OPPO宣布，首个健康概念产品将在12月14日的未来科技大会2022上正式发布。

OPPO坚持“科技为人，以善天下”的初心，将健康作为“可以做一辈子的事业”，围绕健康的生活方式，提纲由反应型医疗向预防型医疗转变，希望通过科技帮助用户建立健康生活方式。

2021年，OPPO正式成立健康实验室，集合了算法、传感器、数据科学和生物医学等领域的专家，重点投入心血管健康、运动健康、睡眠健康、心理健康等研究方向，并支撑OPPO硬件、软件以及健康服务产品的开发。

2022年OPPO开发者大会上，OPPO发布了自研的OPPO Sense 运动健康算法，包含了Cardio心血管健康评估、Fitness运动算法引擎，以及Sleep睡眠健康算法体系，目前已经全面应用于OPPO穿戴和手机的各项产品和服务中。

目前，OPPO 健康实验室正在积极与各大高校、科研机构，医院建立合作关系，共同在心血管健康、运动健康、睡眠、传感器等领域展开研究，提供各类前沿科技的同时，推动学术成果产业化，助力更多用户享受智慧健康服务。

(责编：董童、李源)

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