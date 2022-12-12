新华社北京12月12日电 题：确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中——透视粮食生产攻坚克难夺丰收的关键之举

新华社记者

国家统计局12日发布数据显示，2022年全国粮食总产量达13731亿斤，比上年增加74亿斤，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

粮稳天下安。在今年新冠肺炎疫情、极端天气、农资涨价等多重挑战下，我国粮食生产实现增产丰收，得益于以习近平同志为核心的党中央始终牢牢把住粮食安全主动权，统筹部署的一系列粮食稳产增产举措落地见效，印证我们有信心、有底气把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

“人特别努力、天比较帮忙”

严冬将至，确保河南全省8500多万亩小麦安全越冬成为新课题。自秋收秋种以来，河南省商水县张庄镇南陵村的种粮大户邱守先就忙得一刻不停。“冬小麦刚种上，就已经签约了买家。”最近他又忙着走村串户，与更多有意愿的农户协商流转土地。

民以食为天，粮价是百价之基。今年粮食生产经历多重挑战，实现高位再增产，全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，为经济社会发展奠定基础。

农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，今年粮食面积继续增加，在粮食增产中发挥了关键性作用。各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地种植用途管控，清理“非粮化”，复耕撂荒地，推行间套复种，千方百计挖掘面积潜力，夏粮、早稻面积分别增加138万亩、31万亩，秋粮面积也增加较多，奠定了丰收基础。

大豆扩种取得实质性进展。我国启动实施国家大豆和油料产能提升工程，在东北地区推广轮作扩大豆，在西北、黄淮海、西南和长江中下游等地推广大豆玉米带状复合种植。今年大豆面积超过1.5亿亩，是近60多年来大豆面积最高值。

今年粮食生产经历罕见秋汛、夏季干旱等挑战，局地灾情重，各地各部门攻坚克难、多措并举。

潘文博表示，夏粮遭遇上年罕见秋雨秋汛，三分之一小麦晚播、长势差，通过落实促弱转壮、“一喷三防”等措施，加上入春后天气比较好，夏粮最终实现增产，是“人特别努力、天比较帮忙”的结果。

秋粮生产方面，长江流域遭遇严重高温干旱，这些省份通过水库调水、人工降水、地下打水、河湖抽水等措施增加抗旱水源。同时，占全国秋粮产量70%左右的北方主产区大部旱涝灾害少，秋粮增产较多，有效弥补了灾区损失。

稳产能关键：藏粮于地、藏粮于技

近日在湖南省汨罗市罗江镇罗江村，刚忙完手上的农活，村党总支书记周艳就带领村干部们测量田地面积。“今年村里有1200亩稻田要开展高标准农田建设，以后机械化作业更方便，增产更有保障。”

高标准农田建设的内容之一是完善水利设施，旱能浇、涝能排。

据了解，南方夏季高温少雨，对秋粮造成了一定影响，但对产量影响总体有限。主要原因一是水源灌溉条件较好。南方2亿亩中稻大部分有水源条件，7600多万亩双季稻田大部分也有水源，高温干旱主要影响丘陵岗地、“望天田”和部分灌区末端等没有灌溉水源条件的地块。

同时，当南方高温干旱发生时，早稻已经收获；部分中稻抽穗扬花，影响了结实率，但占比较小；双季晚稻大多处于分蘖拔节期，对高温干旱不敏感，影响较小。

据农业农村部调度，南方12省（市）粮食作物因高温干旱受灾3119万亩，分别占南方秋粮、全国秋粮面积的6.1%、2.4%。通过及时落实“一喷多促”等稳产增产措施，一方面促进受灾作物生长恢复、减少了产量损失，另一方面促进未受灾地区秋粮单产提高，实现非灾区多增产，部分弥补灾区损失。

科技是稳产增产的关键。农业农村部持续开展下沉一线包省包片联系指导，组织防灾减灾专家指导组、科技小分队赴主产区和重灾区蹲点指导，采取喷施叶面肥、以水调温等技术措施。各地也多渠道调度水源科学抗旱，能浇尽浇，对确实没有灌溉条件因灾绝收的中稻田，蓄留一季再生稻以弥补损失。

真金白银支持粮食生产

日前，在位于新疆巩留县的山东登海种业股份有限公司伊犁分公司库房，工人们正把玉米种子搬运上大型货车，这批种子将被运到山东。“现在企业年加工玉米种子4万吨，产品面向全国销售。”伊犁分公司经理许福生说。

今年农业农村部提出稳口粮、稳玉米，扩大豆、扩油菜。

潘文博表示，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上是底线任务，扩种大豆油料、提高食用油自给率是硬任务。今年小麦、稻谷两大口粮基本稳定，玉米面积稳中略减，但单产提高，总产稳中有增；大豆面积增加较多，实现扩面增产，总产创历史新高。

各地通过复耕复垦、减垄增地、水改旱、推行杂粮杂豆马铃薯与大豆轮作等方式，挖掘大豆扩面潜力，大豆玉米带状复合种植示范推广超过1500万亩。在东北、西北等主产区集成推广玉米密植、精准调控等高产技术模式，在黄淮海地区推广玉米适当晚收技术模式。

面对农资价格上涨等情况，今年中央财政先后向实际种粮农民发放400亿元一次性补贴。稳定实施玉米大豆生产者补贴和稻谷补贴。扩大耕地轮作休耕项目实施规模，用于支持稳定南方双季稻、扩种东北大豆、开发冬闲田扩油菜和大豆玉米带状复合种植。

同时，我国继续提高稻谷和小麦的最低收购价水平，稳定农民收入预期。实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖，启动大豆完全成本保险和种植收入保险试点。

“今年中央财政安排16亿元实现小麦‘一喷三防’在主产区全覆盖，在南方抗高温热害关键农时，安排100亿元支持南方中稻抗旱保丰收，力度之大是多年少有的。”潘文博说，随着全球气候变暖，我国极端气象灾害事件增多，粮食生产的过程，就是不断与自然灾害斗争的过程，我们始终立足抗灾夺丰收，采取一系列政策措施、技术措施，努力做到“防灾就是增产、减损就是增粮”。（记者于文静、关俏俏、李鹏、周楠）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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