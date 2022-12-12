新华社北京12月12日电题：供需总体平稳 结构转型加速——2022中国经济观察之能源篇

新华社记者戴小河

国家统计局最新数据显示，10月份规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产同比保持增长。

今年以来，面对复杂国内外形势，各地各部门落实党中央、国务院决策部署，助力能源行业多措并举保供稳价，能源供需保持总体平稳，为经济恢复向好发挥重要作用。与此同时，我国能源结构转型加速，风电、太阳能发电等新能源发展势头强劲，为我国经济社会发展提供绿色动能。

能源供需总体平稳

国家统计局数据显示，1至10月，我国生产原煤36.9亿吨，同比增长10%；原油17098万吨，同比增长3%；天然气1785亿立方米，同比增长6%。

国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，前三季度我国能源供需保持总体平稳。

今年以来，乌克兰危机加速全球能源格局调整，叠加疫情对经济运行的冲击，能源价格持续高位震荡。对此，党中央、国务院及时研判、超前谋划部署一揽子能源保供稳价政策措施，有效应对能源市场波动。

发挥煤炭“压舱石”作用，实行全国煤炭产量日调度的机制和价格、库存的监测机制，有效发挥煤电基础性调节性作用；扎实提升电力安全保供能力，提前研判电力供需形势，做细做实保供方案；持续提升油气勘探开发力度，不断完善产供储销体系……各地各部门多措并举确保政策落地见效，推动我国能源市场平稳运行。

“目前主要供气企业管道气平均供气价格多在每立方米2元至3元，部分尖峰增量气源价格也控制在每立方米4元至5元，远低于国际市场价格。”董万成说，国家同时强化电煤中长期合同履约监管，从而保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。

今年以来，多项重大能源工程喜报频传，不断夯实我国能源安全保障基础。

7月1日，白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程竣工投产，这是我国“西电东送”工程的战略大动脉，每年可输送清洁电能超300亿千瓦时。

12月7日，中俄东线天然气管道工程泰安—泰兴段正式建成投产，标志着我国东部能源通道全面贯通。管道全长5111公里，来自西伯利亚的清洁能源，从小兴安岭入境，南下抵达上海，为我国东部地区能源保障增强“底气”。

能源结构转型加速

国家能源局最新数据显示，我国风电、太阳能发电等新能源发展势头强劲，装机规模保持快速增长，为我国经济社会发展提供更绿色的动力。

截至10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电、太阳能发电装机容量分别约3.5亿千瓦和3.6亿千瓦，同比增长16.6%和29.2%，保持快速增长。

1至10月，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27%。其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。

电力规划设计总院院长杜忠明认为，目前我国已具备较完备的新能源全产业链体系，新能源开发建设成本不断下降，风电、光伏发电已全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设和分布式光伏开发建设提速，新能源投资明显加快。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏说，“十四五”及今后一段时期全球能源将加速向低碳、零碳方向演进，大力发展可再生能源已成为全球一致行动。

他表示，在生产方面，我国也将大规模开发可再生能源。在“三北”地区大力推进风电和光伏发电基地化开发，在中东南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，在西南地区统筹推进水风光综合基地一体化开发，在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发。

在消费方面，我国将加快建设新型电力系统，提升可再生能源存储调节能力，强化电网基础设施支撑，加强可再生能源终端直接利用，扩大可再生能源非电利用规模，推动可再生能源规模化制氢。

今冬保供煤、气充足

入冬以后，气温骤降。

为做好迎峰度冬能源保供，国家能源集团神东煤炭所属的13座矿井、11座选煤厂都开足马力生产，并严格执行防冻措施，加大21个装车站点监管力度。

目前电厂存煤大幅提升，9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好，有效保障发电供热用煤需求。

“今年前三季度累计核准煤矿项目14处、新增产能6200万吨/年以上，推动进入联合试运转试生产煤矿产能约9000万吨/年，进一步夯实了煤炭增产保供的产能基础。”国家能源局煤炭司副司长刘涛说，煤炭价格总体保持平稳。

10月底，我国中东部地区最大的天然气地下储气库——文23储气库完成年度注气任务。

从11月15日开始，国家管网集团以超过6亿立方米的日输气量，开启今冬明春天然气“保供模式”。截至11月底，日供气量已突破7.5亿立方米，较上个供暖季提前18天进入高峰供气时段。

着眼大局，综合施策，强化自主可控的能源保障供给能力建设；聚焦关键，月月抓紧，立足基本国情稳步推进能源转型变革。扎实做好初级产品供给保障，才能增添高质量发展的底气，牢牢稳住国计民生的基石。

(责编：牛镛、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经