原标题：世界杯观赛调研结果：近半数Z世代消费者首选海信电视

2022世界杯正在卡塔尔火热举行，作为观赛主体的Z世代迎来了四年一度的足球狂欢季。12月12日，市场研究机构千趣GKURC(关键用户调查研究中心)发布了《Z世代2022世界杯观赛和消费行为特征》调查报告（以下简称报告）。

报告指出，通过高规格赞助2022卡塔尔世界杯，海信电视强化了其在Z世代心目中的高端品牌印象。从调查结果来看，海信电视的世界杯广告最吸引Z世代关注，投票占比达到了44.11%，vivo、蒙牛分列二三位。

报告指出，与大多数品牌仅仅展示品牌Logo不同，海信打出的广告语吸引了全球媒体和球迷的关注，成为社交网络热点话题并频频出圈。从展示品牌形象到宣示市场地位，再到凸显一起做强中国制造的大格局，让包括Z世代群体在内的全球球迷感受到了海信的强大实力和宏大追求，而这都将进一步塑造和拉升海信的高端品牌力。

根据调查，电视是Z世代世界杯观赛的第一大硬件，占比达到37.21%；其次是手机，占比为23.55%。电视品牌倾向方面，世界杯期间及以后，在购买和推荐电视时，46.41%的Z世代被调查者会优先选择海信，排名第一。

在观赛硬件的选择标准方面，画质成为Z世代最为看重的技术指标，投票率达到66.04%；屏幕大小和音质能力排名第二、第三，投票率分别为51.29%、47.36%。具体到电视画质方面，分辨率水平、显示技术类型、色域水平的关注度分列前三，投票率分别为66.71%、49.26%、47.77%。

ULED画质科技在显示技术类型的调查中脱颖而出。调查显示，在搭载不同显示技术的电视产品选择方面，ULED、MiniLED、激光电视位列前三，占比分别为25.3%、22.19%、19.22%。从这一结果可以看出，作为世界杯官方赞助商，技术派的海信受到了Z世代的偏爱。

ULED是海信电视独有的画质科技，依托新升级的ULED X显示技术平台可以打造“参考级”影像效果。MiniLED近两年来的热度非常高，也是全球主力电视企业都在积极布局的显示技术；激光电视是由海信引领开创的新技术赛道，具有大屏沉浸感强、家居融合性好、健康护眼、超高清显示、色彩逼真等优势，这两项新型显示技术都受到了Z世代的重点关注。

电视尺寸选择方面，65英寸是Z世代认为最适合观赛和娱乐的尺寸，占比达到28.15%。70英寸、75英寸的选择占比分别为18.81%、13.67%。可以看到，65英寸以上大尺寸电视受到了Z世代的青睐。总体来看，具备高画质体验的显示技术和大屏产品，是Z世代的优选项。

从Z世代消费趋向来看，呈现出明显的“品质化”和“理性化”特质。调查显示，35%的Z世代被调查者愿意花3000-5000元购买心仪的观赛设备，愿意花5000-10000元的比例为22%。报告指出，世界杯官方赞助商海信拥有领先的技术、高品质的产品，Z世代对海信电视的“优先选择”，是产品技术、品牌口碑与热点IP共同作用的结果。（记者 杨月月）

(责编：董童、李源)

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