原标题：华为侯金龙：能源流与信息流融合，共建绿色低碳城市

以“聚焦‘双碳’目标，促进全球经济绿色复苏”为主题的2022碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛于12月12日-14日在深圳国际低碳城举行。华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙受邀出席，并发表了主题为“能源流与信息流融合，共建绿色低碳城市”的演讲。

华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在主论坛上发表主题演讲

面对当前城市能源系统面临能源结构高碳、电力供需紧张、交通电动化冲击、能耗高、效率低、系统韧性不足等问题，侯金龙表示：“数字化、低碳化是可持续发展的必由之路。城市产生了全球80%以上的GDP，但碳排放量也占全球70%以上。城市绿色发展对于实现宏大的净零排放目标至关重要。能源是城市发展的基础，能源革命的本质是科技革命。华为数字能源将致力于融合数字技术和电力电子技术，能源流与信息流，加速城市能源系统迈向绿色低碳城市能源智能体，助力城市从高碳走向低碳，并最终走向零碳。”

数字化、低碳化是可持续发展的必由之路

碳中和已成为全球主要经济体的共识和使命，这是一场广泛而深刻的经济社会变革。在此变革中，低碳化和数字化是两大确定性的发展趋势，也是可持续发展的必由之路。

低碳化：以传统能源为主的能源结构正加速发生变化，走向生产端的可再生能源化，消费端的电气化。预计可再生能源发电占比将由现在的25%增至2050年的90%，电力占能源消费比例将由现在的21%增至2050年的51%。

数字化：5G、AI、云计算、大数据、区块链等数字技术已经充分融入到各种产业场景，通过和产业经济活动融合，实现了价值的共建、共创。

城市能源系统升级方向：构筑绿色低碳城市能源智能体

在大会上，侯金龙表示，城市能源系统亟待升级，而升级方向为绿色低碳城市能源智能体。具体来说，就是通过分布式智能光伏、虚拟电厂VPP、V2X、综合智慧能源、智能微电网等创新的产品与解决方案，实现“源、网、荷、储”智能协同，最终构建一个基于智能电网、智能微网的城市能源互联网。绿色低碳城市能源智能体应具备以下五大关键特征。

安全：包括运行安全、供应安全稳定和消费安全可靠。例如，通过数字化电网，提升电网的稳定性，同时通过智能调度和控制、VPP虚拟电厂等创新方案实现源荷互动、运行安全；大力发展分布式光伏、共享储能等提升城市电力的供给能力；建立分布式能源及储能系统的安全标准体系，保障人身、资产安全。

韧性：涵盖微电网、应急保障、电网网络安全。建设园区级的自治微电网，提升城市每个园区的能源自我保障能力；极端情况下，电动车的储能和和V2X技术可以为城市提供应急备电；通过数字技术打造智能化、有韧性的智能电网，提升电网的网络安全防控能力。

高效：包括能效优化和设备升级改造。采用数字技术和综合智慧能源模式对园区、工厂等高能耗场景的用能进行智能调度和管理，实现节能和能源高效利用；对于工业领域，普及高效电源、高效变频器实现能效优化，加速老旧高能耗设备的淘汰。

低碳：包括绿色电力的开发、消费侧的电气化，以及加速能耗双控到碳排双控。大力开发以光伏为代表的分布式可再生能源，提升绿色电力的比例；通过煤改气、气改电、加快电动车与充电产业发展等措施，加速消费侧用能电气化；管控政策层面从能耗双控转向碳排双控。

智能：包括能源数字化和融合创新。以AI、云、大数据、5G、物联网等技术构筑“数字孪生的能源系统”，使能整个城市能源系统智能化；融合能源流和信息流，实现万“能”互联，衍生科技创新，促进绿色产业发展，催生各种新型商业生态。

在大会期间，华为还向与会者展示了低碳城市、家庭绿电、VPP虚拟电厂+5G基站、中小型数据中心等场景化的低碳解决方案，通过持续技术创新和实践应用，从生产侧和消费侧助力“碳达峰”、“碳中和”目标的早日实现。

(责编：董童、李源)

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