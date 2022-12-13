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八部门推进重点群体创业行动

2022年12月13日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月12日电  （记者李婕）日前，人力资源和社会保障部等八部门印发《关于实施重点群体创业推进行动的通知》，聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，完善落实扶持政策，优化提供创业服务，支持更多重点群体投身创业活动。

　　《通知》包括创业环境优化计划、创业主体培育计划、创业服务护航计划、创业培训赋能计划、创业政策扶持计划、金融产品助力计划、创业载体筑巢计划、灵活就业支持计划等八项计划。具体来看，将促进高校毕业生等青年创意设计成果落地转化，强化农民工返乡创业扶持，引导就业困难人员创办投资少、风险小的创业项目。鼓励金融机构稳定普惠小微贷款存量，扩大增量，支持金融机构围绕“稳岗扩岗”创新产品服务，加大贷款投放，推动小微企业融资成本稳中有降。允许灵活方式就业的劳动者在常住地公共就业服务机构办理就业登记。推动公共就业服务机构设立零工服务专区，动态调整服务大厅开放时间，免费提供零工信息登记发布和求职招聘服务。鼓励地方因地制宜改造利用闲置建筑，搭建必要服务设施，科学规划布局零工市场等。

(责编：袁勃、杨光宇)
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