本报北京12月12日电 （记者潘旭涛）12月12日是南水北调东、中线一期工程全面通水8周年。8年来，该工程已累计向北方调水586亿立方米，直接受益人口超过1.5亿人，助力沿线42座大中城市优化经济发展格局。

这是记者从水利部了解到的。南水北调东、中线一期工程于2014年12月12日实现全面通水。截至目前，工程保持安全平稳运行。今年8月，工程全线的155个设计单元工程全部通过水利部完工验收，为下一步工程正式竣工验收奠定了坚实基础。

统计显示，南水北调工程全面通水以来，年调水量已从20多亿立方米升至近100亿立方米。其中，中线所调南水已由规划的辅助水源成为受水区的主力水源，北京城区七成以上供水为南水，天津主城区供水几乎均为南水；东线北延工程的供水范围已扩至河北、天津，提高了受水区供水保障能力。

(责编：袁勃、杨光宇)

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