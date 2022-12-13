李鸣涛

近年来，中国跨境电商持续快速发展。据海关总署数据，2021年中国跨境电商进出口规模达到1.98万亿元，同比增长15%，其中出口1.44万亿元，增长24.5%。跨境电商已经成为中国进出口贸易的重要组成部分，是外贸企业开展进出口业务的重要渠道，是贸易方式创新的重要趋势，也是最具发展活力和潜力空间的贸易新业态。

当下，中国正努力构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，充分发挥跨境电商的战略新通道作用可以进一步增强国内大市场的全球吸引力，有效释放国内强大供应链的生产力，持续增强中国协同国内国外两个市场、两种资源的能力。

中国跨境电商自上世纪90年代末开始起步，历经B2B、跨境零售站、全球开店、独立站、直播带货等多种模式，形成了庞大的产业规模和完善的产业链环境。一是跨境电商产业已经成为中国重要的贸易新业态新模式，包括跨境零售及B2B平台、跨境物流、第三方跨境支付、海外仓等在内的跨境电商产业链快速完善，产业生态活力持续增强。二是跨境电商成为带动中国传统贸易数字化转型升级的重要引擎，线上推广成为传统贸易企业的“标配”渠道，线上开店也成为众多贸易企业的新选择。三是跨境电商成为中国企业品牌建设的战略新通道，“新国潮”品牌加速出海，以SHEIN（希音）、ANKER（安克）等为代表的来自中国的全球性品牌企业示范效应逐步显现。四是跨境电商已经是中国扩大开放和政策创新的重要领域，165个跨境电商综试区持续强化政策创新，成为建设中国跨境电商规范化发展、便利化服务的主通道。跨境电商快速发展所形成的产业基础和主体能力，也将成为下一阶段跨境电商更好发挥作用和价值的有力支撑。

在关注跨境电商发展成绩的同时，我们还应看到跨境电商发展的内外部环境正在发生根本性的变化，以往的粗放式发展模式已经难以为继。长期以来，中国跨境电商企业以中小微主体为主，经营方式粗放，主要依托中国产品的高性价比在境外电商平台上大量开店铺货经营，受平台规则影响大，业务稳定性差。2021年4月开始的亚马逊大规模封店事件对大量中国卖家造成了较大影响，加上近年来欧美国家对跨境电商进口商品合规化运营的要求越来越高，同时，平台广告成本、运输及仓储配送成本、供应链成本、商品退货成本等都在上升，也逼迫跨境电商卖家不得不改变经营模式。以商品品牌化、服务本土化、运营规范化、供应链绿色化、渠道多元化等为方向，跨境电商的转型升级趋势日渐明显。

当前，中国已经进入新发展阶段，确立了“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局。跨境电商一直处于对外开放的前沿，中国通过跨境电商领域的主动开放政策，向全球充分释放中国市场消费和中国制造供给的红利。这既有利于通过跨境电商扩大进口，促进贸易平衡发展，让更多全球优质商品通过跨境电商渠道进入中国市场，满足国内消费升级的需求；也有利于鼓励更多的中国商品、中国品牌、中国服务通过跨境电商走出去，挖掘中国制造、中国供应链优势开拓全球市场，把更多的消费福利带给全球消费者。跨境电商服务的是全球消费者和采购商对优质商品的线上采购需求，连接的是各国众多的生产商、品牌商、贸易商甚至个体网商，在技术驱动下搭建起一条高效率的线上贸易和交易通道。依托跨境电商新通道，中国企业第一次有了直接触达全球终端消费及采购需求的广泛能力，其战略价值不言而喻。可以说，跨境电商已经成为推动中国实现高水平开放的前沿领域和构建国内国际双循环新发展格局的关键节点。

党的二十大报告提出要“推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国”“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。跨境电商作为数字经济在国际贸易领域的重要业态，其出现和发展适应了贸易小额化、灵活化的发展需求，更适应快节奏的现代社会，同时极大降低了国际贸易门槛，让更多的中小微主体可以通过跨境电商寻找商机、拓展市场、销售产品、创立品牌，呈现出强大的生命力和发展活力。

（作者为中国国际电子商务中心电子商务首席专家）

(责编：袁勃、杨光宇)

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