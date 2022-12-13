魏琪嘉

原标题：高质量做好经济家底大盘点

日前，国务院印发通知，决定于2023年开展第五次全国经济普查。随着经济实力稳步提升，产业结构优化升级，一批新业态、新模式不断涌现。在全国范围内开展经济“体检”，做到摸清家底、心中有数，是及时掌握国情国力动态、有效服务宏观经济治理的重要途径，也是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。

经济普查之所以重要，关键在于通过系统调查掌握第一手数据。各子系统反馈上来的数据，通过汇总分析，是形成完整“经济画像”过程中必不可少的重要环节。普查数据的重要性和关键作用，集中体现为及时捕捉供需变化情况，有效反映投入产出关系，助力破解改革发展难题，为中长期经济领域的决策提供扎实的统计数据基础。

供需变化是经济系统中各要素相互作用的最终结果，具有实时性和动态性。普查对象涵盖第二产业和第三产业所有市场主体，行业涉及面广，反映供需力量对比的指标众多，普查工作具有权威、高效、系统的特点，通过高质量开展经济普查，有助于更准确、更系统地衡量经济领域特别是工业和服务业领域供给和需求变化情况，总结归纳出符合当前经济结构特征的供需变化规律和特点，为开展有关政策评估提供精准支持。当前，实体经济作为经济发展的重要着力点，明确其内部的供需关系，掌握市场主体行为规律、价格变动规律等，是畅通国民经济循环的前提条件。

此次普查的一个亮点，是首次统筹开展投入产出调查，对准确衡量国民经济门类比例关系具有重要意义。提高经济效率是题中应有之义，关于投入产出的调查本质上属于经济绩效范畴。随着数字技术与实体经济融合程度加深，影响国民经济不同产业比例关系的因素日趋多元与复杂，延伸和拓展了产业发展中投入和产出的维度，基于最新经济结构背景下的投入和产出调查，将更准确反映新业态、新模式及其产出对宏观经济的影响。同时，也为在更广范围应用投入产出经济研究方法提供了更便利的条件。

全面有效的数据是破解发展难题的前置条件。从短期看，在当前稳定经济大盘的具体实践中，需要更多的一手数据为科学精准决策提供参考。一些难题的化解，一定要有坚实的数据作为支撑。从中长期看，涉及产业规划编制、产业结构调整、提升产业链供应链现代化水平，除了需要丰富的实践经验和扎实的调查研究，同时也需要源源不断、动态更新的各类数据，经济普查所能捕捉到的数据，完全满足了这一要求。比如，工业上下游利润实现动态平衡是工业平稳运行的关键，无论从短期还是中长期看，建立长效机制及时准确研判该领域出现的苗头性问题，没有完整准确的数据作为依托，效果可能会不及预期。

数据质量是经济普查工作的生命线。抓数据质量，关键是要强化组织和制度保障，严格按照普查工作方案要求，细化相关流程，注重通过信息化手段提高数据处理能力，确保普查各环节顺畅高效运转。把数据核查核验贯穿于普查工作的全链条全过程，做好业务培训，科学、规范、高效开展工作。

(责编：罗知之、陈键)

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