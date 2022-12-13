“玲龙一号”全球首堆核岛安装工程开工
2022年12月13日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京电 （记者聂传清）记者从中核集团获悉：位于海南昌江的全球首个陆上商用模块化小型反应堆“玲龙一号”核岛安装工程近日正式开工。
“玲龙一号”是由中核集团研发并具有自主知识产权的多功能模块化小型压水堆，也是全球首个开工的陆上商用模块化小堆。本次实施的项目为反应堆厂房管道支吊架安装子项，是连接核岛、常规岛的基础设施。此次开始安装工程的核岛是整个核电站的关键。后续，核电站的压力容器、蒸汽发生器等主要设备都将在核岛内进行安装。
“玲龙一号”示范工程于2021年7月13日开工建设，计划总工期58个月。此次“玲龙一号”全球首堆核岛安装工程正式开工，提前了里程碑节点75天，也标志着我国在模块化小型堆技术上走在了世界前列。
该小型反应堆具有安全性高，建造周期短，部署灵活等特点，可作为分布式能源，供电的同时还可满阿足海水淡化、区域供暖、工业供热等多种用途。每台“玲龙一号”机组功率为12.5万千瓦，建成后年发电量可达10亿千瓦时。
目前，中核集团在海南已建成我国最南端的核电基地，昌江核电等一批电力项目建成投产。
(责编：袁勃、杨光宇)
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