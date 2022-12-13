原标题：组合式税费政策助企添动能

曹 一作（新华社发）

今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施分批推出，为减轻市场主体负担、稳住宏观经济大盘提供有力支撑。受疫情冲击，中小微企业和个体工商户眼下面临一些困难，如何对症下药为企业纾困解难显得至关重要。多地为此采取积极举措，推动一系列税费支持政策落实落细。数据显示，截至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。政策红利的持续释放，发挥了助企纾困稳经济的作用，用真金白银帮助市场主体渡过难关，有力提振了企业信心。（时 锋）

(责编：罗知之、陈键)

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