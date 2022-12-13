陈 城

原标题：C919交付彰显先进制造业腾飞

近日，中国商飞公司向中国东方航空交付全球首架C919大型客机，飞机注册号为B-919A。在交付仪式上，中国民航局颁发了B-919A的国籍登记证、标准适航证（AC）、电台执照。在此之前，C919已取得了型号合格证（TC）和生产许可证（PC），加之今日获颁属于每架飞机单机的标准适航证（AC），这标志着C919将作为合格民用航空器投入国内市场使用。

C919客机与人们日常民航出行所常见的空客A320系列客机和波音737系列客机同为中程窄体干线客机，是当今世界民航市场需求量和使用量最大的客机类型。综合空客、波音、商飞和航空工业在内的多个飞机制造商的预测，未来20年中国民航市场对窄体干线客机新机的需求量将为5000-7000架，而全球市场对窄体干线客机新机需求将超过30000架。如此海量的新机需求，意味着没有一家飞机制造商有能力独自占领市场，未来的民航客机市场对于新公司、新飞机而言，仍然是一片蓝海。

可以说，C919生逢其时。作为按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的国产大型客机，C919是一款全面面向市场需求的民用大飞机，同时也是全球化合作的产物。许多核心部件不仅由通用电气、CFM国际等外国零部件制造承包商供应，中航沈飞、中航西飞等国内供应商全程参与研制。这些国际国内零部件制造承包商的一个共同特点是为全球所有民用客机的制造服务。在一定意义上，C919拥有与A320和737同台竞技的实力。

航空制造业是知识和技术密集型产业，产业链长、关联产业门类众多，全球化合作是趋势，也是提高效率、降低成本的最优选择。没有任何一个国家或国家共同体能够独立发展航空制造业。在当今世界，如航空制造这样的先进工业发展不能逆全球化浪潮，那样只会故步自封。正是全球化合作，带给了C919更优异的性能，让其以更契合国际通行的标准下线，更快融入民航客运市场。全球化合作视角下，我们仍旧能够以C919为傲。国产大飞机的研制生产成功，标志着中国航空制造能力的突破，航空制造产业集群的技术水平在国际合作中得到了进一步提升，国家综合实力又向前迈进一步，先进制造业水平将迎来又一次腾飞。

中国商飞交付首架C919后，全球最大的两家飞机制造商波音和空客都纷纷表示祝贺，称中国为全球民航市场带来一款新机型，期待业界同行继续致力于航空业的长期可持续发展。这是一种认可，更是同台竞技的邀约。首架C919交付是中国航空制造业的新里程碑，也是新发展起点。随着C919交付东航，我们有望在明年春季搭乘到由C919执飞的商业航班，接下来C919就将直接接受来自民航市场的考验。航空公司机队运营管理、乘客飞行体验等诸多商业化指标，对经历过适航取证各项严苛试验的C919而言，将会是新的大考。

(责编：罗知之、陈键)

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