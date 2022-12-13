本报北京12月12日电 （记者赵永新）中国科学技术发展战略研究院近日发布的《中国区域科技创新评价报告2022》（以下简称《报告》）显示，2022年全国综合科技创新水平指数得分为75.42分，比2012年提高了15.14分，区域科技创新水平普遍提升，重大战略区域科技创新发展成效显著，多层次、各具特色的区域创新体系更加完善，有力支撑我国创新型国家和科技强国建设。

《报告》从科技创新环境、科技活动投入、科技活动产出、高新技术产业化和科技促进经济社会发展等5个方面，选取12个二级指标和43个三级指标，对31个省区市的科技创新水平进行测度和评价。

根据综合科技创新水平指数，可以划分为创新领先地区、中等创新地区和创新追赶地区三个梯队。其中，第一梯队为上海、北京、天津、广东、江苏和浙江，其综合科技创新水平指数值高于全国平均水平，创新能力强劲；第二梯队为综合科技创新水平指数值低于全国平均水平、但高于50分的地区，包括21个省份，比2012年增加了14个；第三梯队为综合科技创新水平指数值在50分以下的地区，共4个省份，比2012年减少了14个。

《报告》显示，京津冀协同创新共同体建设效果显现。长三角科技创新共同体建设有序推进，协同创新体系持续优化，创新体系效能快速显现。粤港澳大湾区建设成效显著，已成为具有重要国际影响力的科技集群。长江经济带创新表现突出，黄河流域生态保护和高质量发展沿线地区科技创新能力稳步提升。

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 15 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经