我国区域科技创新发展成效显著
2022年12月13日08:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月12日电 （记者赵永新）中国科学技术发展战略研究院近日发布的《中国区域科技创新评价报告2022》（以下简称《报告》）显示，2022年全国综合科技创新水平指数得分为75.42分，比2012年提高了15.14分，区域科技创新水平普遍提升，重大战略区域科技创新发展成效显著，多层次、各具特色的区域创新体系更加完善，有力支撑我国创新型国家和科技强国建设。
《报告》从科技创新环境、科技活动投入、科技活动产出、高新技术产业化和科技促进经济社会发展等5个方面，选取12个二级指标和43个三级指标，对31个省区市的科技创新水平进行测度和评价。
根据综合科技创新水平指数，可以划分为创新领先地区、中等创新地区和创新追赶地区三个梯队。其中，第一梯队为上海、北京、天津、广东、江苏和浙江，其综合科技创新水平指数值高于全国平均水平，创新能力强劲；第二梯队为综合科技创新水平指数值低于全国平均水平、但高于50分的地区，包括21个省份，比2012年增加了14个；第三梯队为综合科技创新水平指数值在50分以下的地区，共4个省份，比2012年减少了14个。
《报告》显示，京津冀协同创新共同体建设效果显现。长三角科技创新共同体建设有序推进，协同创新体系持续优化，创新体系效能快速显现。粤港澳大湾区建设成效显著，已成为具有重要国际影响力的科技集群。长江经济带创新表现突出，黄河流域生态保护和高质量发展沿线地区科技创新能力稳步提升。
《 人民日报 》（ 2022年12月13日 15 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 共促能源转型发展 中国油企与沙特能源企业再签炼油化工合作协议
- 人民网北京12月12日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，日前，中国石化与沙特阿美就福建古雷二期项目签署了合作框架协议，二期项目计划建设1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯裂解及下游衍生物一体化装置，预计2025年底建成投产。 同时，中国石化与沙特阿美、沙特基础工业公司签署了合作谅解备忘录，拟在沙特延布联合开发大型将液体原料转化成化工产品的项目，该项目将与延布炼厂实现协同优化。…
相关新闻
- 评论
- 关注