朱 隽

民以食为天，粮食安全是“国之大者”。保障粮食等重要农产品供给安全，是“三农”工作的头等大事。

从东北平原到华北粮仓，从塞上江南到鱼米之乡，处处呈现粮满囤、谷满仓的丰收景象，我们迎来又一年秋粮丰收。国家统计局12月12日发布的数据显示，全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，2022年全国粮食产量稳中有增，总产量达13730.6亿斤，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

这份沉甸甸的丰收答卷，来之不易。今年的粮食生产经历了多重考验，既克服了去年北方罕见秋雨秋汛、今夏长江流域局部严重高温干旱等极端天气的影响，还经受住了新冠肺炎疫情、国际大宗商品价格波动等风险挑战。粮食生产延续好形势，背后是粮食生产年年要抓紧的坚定决心，也离不开季季接续、茬茬压紧、环环紧扣的辛勤耕耘。

在我们这样一个有着14亿多人口的大国，国家粮食安全了，实现经济发展、社会稳定、国家安全才有基础。新时代这十年，以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，带领亿万人民走出了一条中国特色粮食安全之路。人均粮食占有量达483公斤，高于国际粮食安全标准线；粮食库存处于历史高位，水稻、小麦自给率保持在100%以上……粮食连年丰收、供应充裕、市场稳定，与国际粮食市场大起大落形成鲜明对比。事实证明，我们牢牢把住了粮食安全的主动权，中国特色粮食安全之路越走越稳健。

岁稔年丰令人欣喜。然而，也应清醒认识到，当前，百年变局和世纪疫情相互交织，全球粮食产业链供应链不确定风险增加，我国粮食产需在今后相当长的时期内仍将处于紧平衡态势，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。着眼未来，必须努力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。

党的二十大报告提出，“全方位夯实粮食安全根基”“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。粮食安全的根基是粮食生产能力的安全，人、地、技是提升粮食生产能力的关键要素。要将“藏粮于地、藏粮于技”真正落到实处。一方面，守住耕地数量，提高耕地质量，加快建设旱涝保收、高产稳产的高标准农田，夯实粮食稳产增产的耕地基础；另一方面，强化农业科技和装备支撑，增强农业科技创新能力，推动更多科技要素不断向广袤田野聚集，促进粮食产业实现高质量发展。与此同时，要回答好“谁来种地”这道必答题。以实现粮食稳产与农民增收互促为目标，进一步完善粮食生产政策支持体系，让一系列稳预期、增效益的好政策落实落细，确保种粮农民有钱挣，有效激发他们的种粮积极性。多措并举、凝聚合力、久久为功，才能夯实国家粮食安全根基，筑牢国家粮食安全防线，让“中国饭碗”装得更满，端得更牢，成色更足。

“三农”向好，全局主动。眼下，正值小麦越冬前田间管理的关键时期，广大农民正抢抓农时，采取有力措施，为下一季粮食稳产丰收夯实基础。在希望的田野上铆足干劲、接续奋斗，我们定能迎来一个又一个穰穰满家的丰收年景，依靠自身力量把饭碗牢牢地端在自己手中。

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 06 版）

(责编：罗知之、陈键)

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