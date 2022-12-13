张佳欣

原标题：“细胞胶水”有助再生组织愈合伤口

科技日报北京12月12日电 （实习记者张佳欣）根据12日发表在《自然》杂志上的新研究，美国加州大学旧金山分校的研究人员设计出了一种类似于“细胞胶水”的分子，使他们能够精确地指示细胞之间的结合方式。这一成果标志着人们向构建组织和器官迈出了重要一步，而构建组织和器官是再生医学长期寻求的目标。

黏附分子在人体内十分普遍，它们以高度有序的方式将数十万亿个细胞聚集在一起，形成特定结构，创建神经元回路，并引导免疫细胞到达它们的目标。这种黏附还促进了细胞之间的交流，使身体作为一个自我调节的整体发挥作用。

此次，研究人员设计了含有定制黏附分子的细胞，能以可预测的方式与特定的伙伴细胞结合，形成复杂的多细胞集合。

“我们能够以一种可控的方式来设计细胞集合，控制不同细胞之间相互作用的方式性质。”加州大学旧金山分校细胞设计研究所主任温德尔·林博士说，“这为构建组织和器官等新型结构打开了大门。”

身体组织和器官在胎儿还在子宫时就开始形成，并在童年期间继续发育。到成年时，指导这些过程的许多分子指令已经消失，一些组织，如神经，无法从损伤或疾病中愈合。研究人员希望通过改造成体细胞建立新的连接来克服这一点。但要做到这一点，需要有一种精确设计细胞相互作用方式的能力。

为了指导细胞结合的质量，研究人员将它们的黏附分子设计成两个部分。分子的一部分充当细胞外部的受体，决定它将与哪些细胞相互作用；第二部分在细胞内部，调节形成的键的强度。这两个部分能以模块化的方式混合和匹配，创建一组定制的细胞，以不同的方式实现各种细胞类型的结合。

细胞黏附是动物和其他多细胞生物体进化中的一个关键发展，定制的黏附分子可能会使人们更深入地了解从单细胞生物体到多细胞生物体的进化之路是如何开始的。

【总编辑圈点】

黏附分子使细胞和细胞间、细胞和基质间或细胞—基质—细胞间发生黏附，细胞彼此结合，或紧密或疏离，发挥各自专长和不同作用。人类如果想自行设计更复杂的细胞结构，就需要这种神奇的“细胞胶水”，它能与合适的伙伴细胞结合，形成我们所需要的多细胞集合。建立连接，便有了重建的可能性，比如一旦损伤就无法愈合的神经细胞，或许也能从这种结合能力中看到恢复的希望。它不仅在临床上颇有前途，定制的黏附分子还能增进人们对基础医学和生物进化的理解。

(责编：罗知之、陈键)

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