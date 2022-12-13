人民网北京12月13日电 （王绍绍、实习生施懿芝）近日，工业和信息化部、国家发展改革委、住房城乡建设部、水利部联合印发了《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），推进实施黄河流域生态保护和高质量发展区域重大战略。

中国电子信息产业发展研究院党委书记、副院长刘文强在接受人民网采访时介绍，黄河流域横跨我国西部、中部、东部9个省（自治区），既是我国区域经济发展的重要战略支撑带，又是重要的生态屏障及制造业基地。《指导意见》瞄准黄河流域工业绿色发展短板，围绕产业结构布局调整、水资源集约化利用、能源消费低碳化转型、传统制造业绿色化提升、产业数字化升级等主线，着力提升黄河流域工业绿色发展水平，为“十四五”黄河流域产业绿色转型、化解资源环境瓶颈约束，推动绿色高质量发展描绘蓝图。

水资源短缺 绿色发展促进资源集约

据统计，黄河流域多年平均水资源总量647亿立方米，不到长江的7%，水资源开发利用率高达80%，远超40%的生态警戒线。除四川一省水资源生态盈余较大外，黄河流域中下游各省区水资源生态足迹普遍大于水生态承载力。

刘文强介绍，工业用水是黄河流域的主要用水门类之一。2021年，黄河流域工业用水量132.2亿立方米，占黄河流域用水总量的比重约11%。近年来，黄河流域成为我国产业转移的重要承接地，水资源短缺的形势要求黄河流域必须坚持以水定产，把水资源作为最大的刚性约束。

《指导意见》指出，钢铁、石化化工、有色金属等行业是重点用水行业，要大力推广工业节水工艺技术装备，加强工业水效示范引领，推动再生水、海水、苦咸水等非常规水资源利用。

“这将进一步提升水资源节约集约利用水平，进而实现用水效率效益的全面提升。”刘文强说。

综合能效提高 助推产业和能源结构转型

黄河流域依托丰富的煤炭、电力、石油和天然气等能源资源及有色金属矿产资源，布局了我国重要的能源、化工、金属原材料工业基地，资源禀赋决定了黄河流域能源结构偏煤、产业结构偏重的特点。

据统计，我国超过70%的煤炭产量集中于山西、陕西、内蒙古3省区，黄河流域石化、冶金、非金属矿物制品、电力等四大高耗能行业能源消费量占工业能源消费总量的比重约为68%，流域内的内蒙古、山西分别是我国工业二氧化硫、氮氧化物排放量最大的地区，一般工业固体废物产生量也高于全国平均水平。

“推动产业转型升级的关键在于调整优化产业结构和布局。” 刘文强介绍。《指导意见》提出，要坚决遏制黄河流域高污染、高耗水、高耗能项目盲目发展，落实“十四五”用水总量和强度控制、能源消费总量和强度控制、碳排放强度控制等要求，大力发展先进制造业和战略性新兴产业。同时，围绕电力、钢铁、有色、石化化工等重点用能行业，《指导意见》提出统筹提升重点用能工艺设备产品效率和全链条综合能效，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为黄河流域工业绿色低碳转型奠定坚实基础。

刘文强表示，以上任务包含了产业结构调整、布局优化、新兴产业发展等方面，对黄河流域工业节水、节能提出了新的更高要求。这将更有利于黄河流域各省区找到新的经济增长点，降低对资源型产业的依赖，加快向资源节约型、环境友好型新兴产业转变，构建现代化产业体系。

技术迭代创新 提升绿色制造协同效率

同在黄河流域，上下游各省区的工业化进程却不尽相同。中上游地区是我国绿色发展不均衡、不充分问题最突出的区域，和下游地区和东中部地区相比绿色发展水平有较大差距。其中，宁夏、内蒙古、山西等省区的碳排放强度均居全国前列。黄河流域工业绿色发展水平整体偏低，万元工业增加值能耗约是全国平均水平的1.5倍。

《指导意见》提出，推进绿色制造体系建设，鼓励开展绿色制造技术创新及集成应用；加强工业固废综合利用，提高环保装备供给能力，开展重点行业清洁生产改造，从源头、过程、末端全流程控制工业废弃物排放，推动工业固废资源化利用，实现绿色发展的全面推进。

“绿色制造体系建设是工业和信息化领域解决资源环境问题的重要手段。”刘文强认为，这将成为推进黄河流域工业绿色发展的主要抓手，促进传统产业全流程绿色化升级，缩小各区域绿色发展差距、推动区域协调发展。

《指导意见》还提出，要推进新型信息基础设施绿色升级，积极创建国家绿色数据中心，同时深化生产制造过程数字化应用，促进数字化、智能化与绿色化深度融合。

刘文强表示，强化绿色化数字化协同发展，将有效解决新型基础设施建设的高能耗问题。通过大数据、人工智能、数字孪生等数字技术集成应用，有助于全面提升黄河流域节能减碳智慧化管理及服务能力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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