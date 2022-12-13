人间烟火气，最抚凡人心。烟火气，映照火热生活；凡人心，律动新时代的脉搏。经济稳，人心稳；烟火旺，人气聚。

12月份以来，全国多个地区纷纷采取不同形式，发放了多轮消费券。其中，广州从12月8日到19日，将分三轮派发总额3000万元的消费券，覆盖轻茶餐饮、超市、电商、正餐住宿、百货五大类；深圳同期也启动新一轮“乐购”活动，为市民购买电子和家电产品，按销售价格提供最高15%的补贴；福建省安排2亿元支持各地发放消费券；四川省推出了“亿元”文旅专项消费券发放行动；海南省启动的“海南离岛免税跨年狂欢季”，更是把优惠活动持续到了明年的元宵节……

近些年，各地发放过多轮消费券，这次发放消费券跟以往相比有哪些不同？这么多的消费券，您领了吗？领到消费券之后，您会选择怎么花？各地发放消费券的举措，能不能撬动起居民消费的热情？消费火起来，街头的烟火气何时能够旺起来？

优化疫情防控“新十条”公布之后，如何刺激消费、搞活经济，成为摆在各地政府面前的一项重要工作。在纷纷组团出海抢订单、争相发放消费券促消费之后，各地拼经济还会出哪些招？敬请观看本期《央视财经评论》！

(责编：赵光霞、袁勃)

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