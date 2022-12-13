原标题：“2022广州互联网企业风云榜”趣丸科技入选广州互联网企业20强

12月10日，“2022广州互联网企业风云榜”正式揭晓，共发布互联网企业20强、互联网最具创新力企业、互联网最具成长力企业、优秀互联网企业、最具投资价值企业5大奖项。其中，趣丸科技凭借在科技创新、数字普惠等方面的突出表现入选广州互联网企业20强。据了解，发布活动旨在深入挖掘、展示、培育一批消费互联网及产业互联网领域的标杆企业，营造广州市数字经济的良好发展氛围。

近年来，趣丸科技持续布局数字经济新赛道,抢占数字经济发展高地。并持续在AI、大数据、音视频等技术领域深耕，知识产权及软件著作权超300项，科技研发人员占比达50%，年均研发投入增长约45%。其中，拳头产品TT语音已成为“Z世代”圈层中流行的兴趣社交平台，累计注册用户超过1亿。

依托长期积累的数据资源和人工智能技术研发团队，趣丸科技已搭建出虚拟数字人数据库、虚拟数字人建模及交互平台技术架构。可在10秒左右，通过单张或多张图片结合自研模型拟合人脸形状生成与真人相似度达90%的数字人，具备手势驱动、表情驱动、情感识别、唇音同步等多模态交互行为。并且耗费时间短、成本低，相较于传统的高精度数字人的生成技术，大大降低了普通用户使用数字人的技术门槛和经济负担。趣丸科技还将在虚拟数字人技术和三维重建技术方面持续发力，将应用场景拓展至在线教育、医疗健康、养老陪伴、影视娱乐、在线购物等领域，为Web3.0时代的全民参与铺设快速通道。

趣丸科技借助互联网科技平台资源优势，助力缩小数字鸿沟，以实际行动践行数字普惠。主要从“乡村青少年数字素养”方面切入，培育乡村儿童正确的知网、识网、用网观，借助互联网工具缩小城乡教育资源的差距。趣丸科技孵化的“TT语音幸福书屋”公益项目，仅用两年时间已在全国7个省份落地44所书屋，并形成一个组织力强、活跃度高，超200人的公益社交圈。“TT语音幸福书屋”作为数字化书屋，通过互联网解决乡村孩子与城市孩子学习资源不均的问题，已组织线下活动400余场，累计服务超15万人次。项目受到社会各界认可，曾获2020广东十佳网络公益项目、中央网信办网络公益助力脱贫攻坚典型案例、民政部指导的2022中国慈善榜-年度慈善榜样项目等称号。

此外，趣丸科技还进一步发挥平台力量彰显企业担当，推出“兴趣向上计划”，鼓励年轻人积极拥抱兴趣爱好，为其提供平台及资源扶持，助力年轻人找准发展的方向，通过兴趣实现个人价值，甚至以此反哺社会创造更大价值。

(责编：董童、李源)

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