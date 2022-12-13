原标题：英特尔中国企业社会责任报告发布，用科技共筑美好未来

数字世界正加速改变我们的生活，半导体是推动万物数字化的基石，这赋予了英特尔独特的角色以改变自身以外的更广阔的世界。近日，《英特尔中国企业社会责任报告（2020-2021）》发布，集中展现了英特尔积极发挥影响力，利用自身技术和员工的专长，携手合作伙伴共筑更美好的未来的承诺与实践。

英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区云与行业解决方案部总经理梁雅莉说：“企业社会责任是英特尔战略的重中之重，‘科技向善’不仅是英特尔的运营理念，更是深入到每位员工心中的价值观。回望过去的一年，我们在教育、可持续发展、志愿服务等方面取得了长足进步，用实际行动践行着英特尔的宏旨。未来，我们也将一步一个脚印，用科技的力量造福更多的人。”

积极履行承诺，覆盖多个领域

在中国，英特尔通过创新技术，积极贡献可持续发展、生物多样性保护、科技奥运等方方面面。作为奥运会全球TOP合作伙伴，英特尔将包括3DAT、AI数据分析、360° VR技术平台、VSS数字孪生场馆模拟仿真系统在内的技术应用于2022年北京冬奥会中，为世界奉献一场精彩的科技奥运。

在可持续发展方面，英特尔不懈提升业务的可持续性，为可持续发展积极投入。今年4月，英特尔承诺到 2040 年实现全球业务的温室气体净零排放，2020-2021年，英特尔中国还在水资源、节能减排、废弃物管理方面取得一系列成果，包括总节水357.8亿加仑、实现年节约用电近 2200 万千瓦时、无害废弃物治理回收率均超过了97%以及践行循环经济战略，预计未来 5 年可减少相关材料使用约 67 万个。

英特尔同样重视保护生物多样性，今年9月，英特尔与武汉白鱀豚保护基金会、BMW合作，共同开展了为期2个月的“看见长江的美好”系列长江大保护行动，英特尔通过Evo绿色的强劲性能和人工智能技术以及三维动作实时分析技术，帮助专家精准监测与研究长江江豚行为，保护生物多样性。

传递专业和热情，持续贡献价值

“源于砂砾，成就在人”，践行企业社会责任的道路上离不开对人才的重视和培养，离不开员工的专业和热情。如今，数字化能力成为培养面向未来的人才的基本要求。在英特尔数字化能力培养计划中，青少年数字化能力培养已涵盖全国12个省级行政区，未来数字化建设者培养涵盖30+省级行政区，在英特尔AI全球影响力嘉年华中，中国代表队在三大赛道均斩获奖项。英特尔还针对中小学数字化教育、乡村教育、职业教育等领域，积极与教育部各地区政府与学校合作，助力乡村振兴，开展针对AI、5G、智能边缘等多个领域的项目，让更多人接触到数字化教育资源，让教育更公平更普惠。

2021年，英特尔中国员工贡献了近8万小时的志愿服务，员工参与率近70%。例如，英特尔北京连续6年支持助盲跑运动，2022年，英特尔北京志愿者还携手助盲团盲友到冬残奥会开幕式现场以及英特尔冬奥科技体验中心体验奥运精彩。自2016年起，英特尔成都开始在厂区进行生态种植，收获的蔬菜均通过捐赠或义卖方式奉献给当地社区。英特尔成都志愿者还与公益组织合作，长期在云桥开展湿地护理、水源地保护工作，从2012年项目启动至今已有3000多名志愿者志愿清理了将近5000公斤的有害生物空心莲子草。

进入中国37年来，英特尔始终秉持着植根中国、服务中国、共同发展的理念，不断深化在中国的战略承诺与合作。放眼未来，英特尔将继续通过节能减碳、人才培养、志愿服务等多个领域的持续投入，更加深入地参与到推动经济社会高质量发展的进程中，践行宏旨：创造改变世界的科技，造福地球上每一个人。

(责编：曹淼、李源)

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